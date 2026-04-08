Деньги
226
1 мин

Как получить выплату 1500 грн через "Укрпочту": инструкция

«Укрпочта» объяснила, как получить выплату 1500 гривен и кто это может сделать.

Дмитрий Гулийчук
В Украине начали выплачивать 1500 грн единовременного пособия пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, ВПЛ, многодетным семьям, получателям базовой социальной помощи и одиноким матерям. Эту помощь можно получить по почте.

Инструкцию, как это сделать, рассказали в «Укрпочте».

Что нужно сделать?

«Просто ждите почтальона или посетите отделение в свой привычный день получения пенсии или других социальных выплат», — отметили в «Укрпочте».

Три главных факта

  • Не требуется никаких заявлений, справок или регистраций.

  • Деньги придут либо на отделение, либо в руки от почтальона.

  • Доплата предоставляется если общий размер выплат со всеми надбавками не превышает 25 950 грн.

Независимо от дохода помощь получат:

  • лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины;

  • члены семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников и защитниц;

  • участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В то же время, если человек одновременно относится к нескольким категориям, выплата производится только один раз.

«Укрпочта» в комментариях уточнила: если вы свою пенсию получаете на карту — выплата тоже зачтется на карту.

Напомним, в марте правительство анонсировало, что 13 миллионов граждан получат единовременную помощь 1500 грн. Средства начисляются в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий.

