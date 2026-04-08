- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
Как получить выплату 1500 грн через "Укрпочту": инструкция
«Укрпочта» объяснила, как получить выплату 1500 гривен и кто это может сделать.
В Украине начали выплачивать 1500 грн единовременного пособия пенсионерам по возрасту, людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, ВПЛ, многодетным семьям, получателям базовой социальной помощи и одиноким матерям. Эту помощь можно получить по почте.
Инструкцию, как это сделать, рассказали в «Укрпочте».
Что нужно сделать?
«Просто ждите почтальона или посетите отделение в свой привычный день получения пенсии или других социальных выплат», — отметили в «Укрпочте».
Три главных факта
Не требуется никаких заявлений, справок или регистраций.
Деньги придут либо на отделение, либо в руки от почтальона.
Доплата предоставляется если общий размер выплат со всеми надбавками не превышает 25 950 грн.
Независимо от дохода помощь получат:
лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины;
члены семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников и защитниц;
участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
В то же время, если человек одновременно относится к нескольким категориям, выплата производится только один раз.
«Укрпочта» в комментариях уточнила: если вы свою пенсию получаете на карту — выплата тоже зачтется на карту.
Напомним, в марте правительство анонсировало, что 13 миллионов граждан получат единовременную помощь 1500 грн. Средства начисляются в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий.