Как получить жилье под 3%: новые условия для мобилизованных
Программа «еОселя» стала доступной для всех категорий военных.
С 11 января 2026 года программа "еОселя" стала доступной для всех мобилизованных военных. Ранее льготную ипотеку под 3% могли получать только контрактники. Теперь и мобилизованные военные могут приобрести собственное жилье на выгодных условиях.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко и Аrmyinform.
Программа помогает украинским семьям покупать жилье в Украине и уже обеспечила собственной крышей 23 039 семей, из которых более 11 тысяч — военные. Общая сумма выданных кредитов превысила 39,7 млрд грн.
Как было раньше
До последних изменений программа «еОселя» действовала с 2022 года и главным образом ориентировалась на военнослужащих по контракту. Она предусматривала:
Льготную ипотеку под 7% для участников боевых действий, семей погибших и инвалидов войны;
Ипотеку под 3% для контрактников ВСУ и спецслужб;
Ипотеку под 0% для участников проекта «Контракт 18-24».
Срок кредита составлял до 20 лет, а первоначальный взнос — от 10% для молодежи до 25 лет и от 20% для всех остальных.
Программа неоднократно обновлялась, расширяя круг лиц, которые могут получить льготные кредиты.
Требования для всех, кто планирует получить льготный кредит
Чтобы воспользоваться программой, необходимо:
Иметь гражданство Украины;
Быть в возрасте 18-70 лет (не старше 70 на момент погашения кредита);
Иметь платежеспособность (официальное трудоустройство и уплата налогов);
Не находиться в санкционных списках;
Иметь жилье меньшей площади нормативной или соответствовать исключениям (например, потеря жилья на оккупированных территориях);
Не участвовать одновременно в других государственных программах жилищного обеспечения (есть исключения).
Варианты кредитов для военных
7% годовых — участники боевых действий, семьи погибших, инвалиды войны;
3% годовых — мобилизованные и контрактники ВСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардии, пограничники, Госспецсвязь и т.д;
0% годовых — участники проекта «Контракт 18-24».
После 10 лет ставка может меняться: 7% → 10%, 3% → 6%.
Какое жилье можно купить по программе
Программа позволяет приобрести квартиру или дом на территории Украины, за исключением оккупированных зон и активных боевых действий.
Требования к жилью
Квартиры/дома должны быть не старше 3 лет (в Киеве и регионах). В некоторых областях допустимо до 10 лет (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская);
Площадь жилья
Квартира — до 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи;
Дом — до 62,5 м² + 21 м² на члена семьи;
Стоимость — не превышает среднюю стоимость строительства в регионе, умноженную на коэффициент (Киев и крупные города — 2, другие города — 1,75-2).
Если цена превышает лимит, разницу можно покрыть увеличением первоначального взноса.
Дополнительные платежи:
Комиссия за кредит;
Пенсионное страхование;
Страхование недвижимости;
Услуги оценщика и нотариуса;
Комиссия за безналичные перечисления и открытие счета;
Административные сборы за регистрацию права собственности.
Как подать заявку на «еОселя»
Открыть приложение «Дія»;
В разделе «Услуги» выбрать «еОселя»;
Выбрать свою льготную категорию и указать семейное положение;
Если вы женаты или в гражданском браке, партнер должен:
Считать QR-код с вашего приложения или перейти по вашей ссылке;
Заполнить свои данные.
Далее банк проверяет документы, предлагает условия кредита, вы выбираете жилье и заключаете договор купли-продажи вместе с кредитным договором.
