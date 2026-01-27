Как получить жилье под 3%: новые условия для мобилизованных

Недвижимость

С 11 января 2026 года программа "еОселя" стала доступной для всех мобилизованных военных. Ранее льготную ипотеку под 3% могли получать только контрактники. Теперь и мобилизованные военные могут приобрести собственное жилье на выгодных условиях.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко и Аrmyinform.

Программа помогает украинским семьям покупать жилье в Украине и уже обеспечила собственной крышей 23 039 семей, из которых более 11 тысяч — военные. Общая сумма выданных кредитов превысила 39,7 млрд грн.

Как было раньше

До последних изменений программа «еОселя» действовала с 2022 года и главным образом ориентировалась на военнослужащих по контракту. Она предусматривала:

Льготную ипотеку под 7% для участников боевых действий, семей погибших и инвалидов войны;

Ипотеку под 3% для контрактников ВСУ и спецслужб;

Ипотеку под 0% для участников проекта «Контракт 18-24».

Срок кредита составлял до 20 лет, а первоначальный взнос — от 10% для молодежи до 25 лет и от 20% для всех остальных.

Программа неоднократно обновлялась, расширяя круг лиц, которые могут получить льготные кредиты.

Требования для всех, кто планирует получить льготный кредит

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

Иметь гражданство Украины ;

Быть в возрасте 18-70 лет (не старше 70 на момент погашения кредита);

Иметь платежеспособность (официальное трудоустройство и уплата налогов);

Не находиться в санкционных списках ;

Иметь жилье меньшей площади нормативной или соответствовать исключениям (например, потеря жилья на оккупированных территориях);

Не участвовать одновременно в других государственных программах жилищного обеспечения (есть исключения).

Варианты кредитов для военных

7% годовых — участники боевых действий, семьи погибших, инвалиды войны;

3% годовых — мобилизованные и контрактники ВСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардии, пограничники, Госспецсвязь и т.д;

0% годовых — участники проекта «Контракт 18-24».

После 10 лет ставка может меняться: 7% → 10%, 3% → 6%.

Какое жилье можно купить по программе

Программа позволяет приобрести квартиру или дом на территории Украины, за исключением оккупированных зон и активных боевых действий.

Требования к жилью

Квартиры/дома должны быть не старше 3 лет (в Киеве и регионах). В некоторых областях допустимо до 10 лет (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская);

Площадь жилья

Квартира — до 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи;

Дом — до 62,5 м² + 21 м² на члена семьи;

Стоимость — не превышает среднюю стоимость строительства в регионе, умноженную на коэффициент (Киев и крупные города — 2, другие города — 1,75-2).

Если цена превышает лимит, разницу можно покрыть увеличением первоначального взноса.

Дополнительные платежи:

Комиссия за кредит;

Пенсионное страхование;

Страхование недвижимости;

Услуги оценщика и нотариуса;

Комиссия за безналичные перечисления и открытие счета;

Административные сборы за регистрацию права собственности.

Как подать заявку на «еОселя»

Открыть приложение «Дія»;

В разделе «Услуги» выбрать «еОселя»;

Выбрать свою льготную категорию и указать семейное положение ;

Если вы женаты или в гражданском браке, партнер должен:

Считать QR-код с вашего приложения или перейти по вашей ссылке;

Заполнить свои данные.

Далее банк проверяет документы, предлагает условия кредита, вы выбираете жилье и заключаете договор купли-продажи вместе с кредитным договором.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство приняло решение, которое позволяет большему количеству военнослужащих воспользоваться государственной программой льготной ипотеки «єОселя».