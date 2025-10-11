Как повысить украинские пенсии до уровня ЕС: нардеп ответил

Пенсия / © iStock

В Украине 7 из 10 миллионов пенсионеров живут за чертой бедности, и главной причиной этого является несправедливая формула расчета выплат. По словам эксперта, для повышения пенсий от этой системы нужно отказываться.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Политик подчеркнул, что соотношение средней пенсии к средней зарплате в Украине составляет менее 30%, тогда как в странах ЕС этот показатель должен быть на уровне не менее 40%. При этом, по его словам, пенсионеры получают чуть ли не потому, что плохо работали или получали зарплату «в тени».

Ключевой недостаток системы, по мнению Гетманцева, кроется в формуле начисления пенсий. На сегодняшний день выплаты рассчитывают, исходя из средней заработной платы за последние три года перед выходом человека на пенсию.

«Чем позже человек выходит на пенсию — тем больше будут у него выплаты, ведь средняя зарплата растет. Соответственно, пенсию начисляют от средней заработной платы за последние три года, а эта сумма меньше, чем соотношение с твоей личной зарплатой», — пояснил глава финансового комитета.

Гетманцев убежден, что от этой устаревшей формулы расчета необходимо отказаться, что позволит сделать начисления более справедливыми и повысить выплаты миллионам украинцев.

Напомним, Кабинет министров планирует с 2026 года изменить формулу начисления минимальной пенсии. По новому подходу ее размер привяжут не только к прожиточному минимуму, но и к трудовому стажу и инфляции, что по прогнозам может повысить ее до более 3000 гривен.

Также правительство рассматривает введение дополнительных надбавок для отдельных категорий пенсионеров и автоматизированный перерасчет выплат во избежание задержек.