- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
Как правильно оформить ВПЛ субсидию на аренду жилья
Жилищная субсидия остается одним из ключевых инструментов поддержки внутренне перемещенных лиц, вынужденно арендующих жилье в других регионах Украины.
Внутри перемещенные лица (ВПЛ), арендующие жилье, могут оформить жилищную субсидию как по зарегистрированному (арендованному), так и по фактическому месту жительства.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
При подаче заявления внутренне перемещенное лицо вместе с заявлением и декларацией установленного образца должно подтвердить фактическое место жительства. Для этого необходимо предоставить справку ВПЛ.
Обратиться за назначением субсидии можно:
по зарегистрированному месту жительства
по фактическому месту жительства, даже если оно не совпадает с регистрацией
При назначении жилищной субсидии арендаторам или домохозяйствам, полностью состоящим из ВПЛ, не учитывают материальное и имущественное состояние лиц, зарегистрированных в этом жилье, но фактически там не проживающих. В то же время сам алгоритм расчета для семей ВПЛ не отличается от общего.
Субсидию назначают, если существует разница между:
стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм
обязательным платежом домохозяйства
Сумма жилищной субсидии определяется индивидуально. Она зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода семьи и перечня услуг, которыми пользуются арендаторы.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются только семьям, среднемесячный доход которых на одного человека не превышает 4 660 грн.