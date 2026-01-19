Как правильно оформить ВПЛ субсидию на аренду жилья

Субсидия на аренду жилья назначается на 6 месяцев / © Pixabay

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), арендующие жилье, могут оформить жилищную субсидию как по зарегистрированному (арендованному), так и по фактическому месту жительства.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

При подаче заявления внутренне перемещенное лицо вместе с заявлением и декларацией установленного образца должно подтвердить фактическое место жительства. Для этого необходимо предоставить справку ВПЛ.

Обратиться за назначением субсидии можно:

по зарегистрированному месту жительства

по фактическому месту жительства, даже если оно не совпадает с регистрацией

При назначении жилищной субсидии арендаторам или домохозяйствам, полностью состоящим из ВПЛ, не учитывают материальное и имущественное состояние лиц, зарегистрированных в этом жилье, но фактически там не проживающих. В то же время сам алгоритм расчета для семей ВПЛ не отличается от общего.

Субсидию назначают, если существует разница между:

стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм

обязательным платежом домохозяйства

Сумма жилищной субсидии определяется индивидуально. Она зависит от состава домохозяйства, совокупного дохода семьи и перечня услуг, которыми пользуются арендаторы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются только семьям, среднемесячный доход которых на одного человека не превышает 4 660 грн.