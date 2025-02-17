Как правильно считать зарплату: сколько реально получаем на руки и выгоднее ли работать через ФЛП

Средняя зарплата в Украине в 2025 году вырастет до 24389 грн. Сколько работник получит после всех отчислений? Разберем, как правильно считать зарплату и выгодно ли быть ФЛП.

В Украине постепенно растет средняя зарплата и в 2025 году она составит 24389 грн. В то же время минимальная заработная плата остается без изменений – 8000 грн.

Об этом сообщает НБУ в своем инфляционном отчете, опубликованном 6 февраля.

Значит ли это, что украинцы будут получать больше "чистыми"? Размер зарплаты, указанный в вакансиях или в договоре, не равен тому, что человек действительно получает. Часть из заработка уходит на налоги и обязательные отчисления.

Как формируется зарплата: начисленная vs "чистыми"

Зарплата формируется из:

начисленной суммы – то, что указано в трудовом договоре или вакансии;

суммы после отчислений – фактическая выплата, которая приходит на карту.

Разница между этими показателями возникла потому, что работодатель обязан платить налоги за своих работников.

Калькулятор расчета выплаты зарплаты

Чтобы выплатить среднюю зарплату в 24389 грн, работодателю нужно потратить суму больше – 29755 грн, ведь он должен оплатить еще поверх единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22%. В то же время и работник получит на руки на 5,6 тысячи гривен меньше – 18780 грн, ведь из зарплаты будет вычислено 23% на налоги:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%.

Военный сбор – 5%.

То есть в целом, чтобы выплатить любую зарплату, нужно уплатить государству 45% разных налогов и сборов.

Расчет налогов и сборов для выплаты средней зарплаты / Фото: ТСН.ua

Расчет выплаты минимальной зарплаты в 8000 грн идентичен средней. То есть работодателю в общем нужно потратить 9780 грн (с ЕСВ), а работник, после всех отчислений из зарплаты (НДФЛ и военный сбор), на руки получает 6160 грн.

Расчет налогов и сборов для выплаты минимальной зарплаты / Фото: ТСН.ua

Расчет выплаты средней и минимальной зарплат:

Расчет выплаты средней и минимальной зарплат в 2025 году / Фото: ТСН.ua

Почему в вакансиях указывают "зарплата от..." ?

Многие работодатели используют формулировку "зарплата от…" в объявлениях о поиске работников, однако это не означает, что работник будет получать больше. Причиной такой формулировки может быть:

Фиксированная ставка без бонусов.

Оплата в зависимости от KPI или количества отработанных часов (ставка за час работы и бонусы; например: 50 грн за проведенный урок (ставка в час) + 350 грн бонус (не постоянный показатель).

Для привлечения кандидатов с последующим уточнением оплаты труда.

Как проверить, платят ли за вас налоги?

От того, платит ли работодатель за вас налог ЕСВ, зависит, будет ли вам начисляться страховой стаж. Поэтому важно это проверять, чтобы потом получить оплачиваемые отпускные, больничные и иметь тот же страховой стаж работы для начисления пенсии в будущем.

Проверить, платит ли работодатель налоги за вас и засчитывается ли вам стаж работы, можно следующим образом:

Зайдите на сайт Государственной налоговой службы и войдите в личный кабинет.

Выберите ключ для идентификации (цифровая подпись).

В личном кабинете выберите "ЭК для граждан", а затем — "Запрос о суммах выплаченных доходов".

Также вычеты из зарплаты можно проверить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины.

ФЛП или официальное трудоустройство: что выгоднее?

Некоторые компании предлагают работникам работать как ФЛП 3 группы, ведь налоги для них значительно ниже на 2025 год:

Единый налог – или 3% с НДС, или 5% без НДС.

Военный сбор – 1% от дохода.

Минимальный ЕСВ – 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).

То есть если ФЛП имеет среднюю зарплату в 24389 грн, то после уплаты налогов у него остается 21221 грн, что больше, чем у работника по трудовому договору (18780 грн).

Но ФЛП не имеет оплачиваемых больничных, декретных и отпусков. И на будущую пенсию тоже "капает" минимальная сумма.

Автор: Елена Розводова

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