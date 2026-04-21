Как найти свой трудовой стаж через «Действие»

Реклама

Сегодня у украинцев есть возможность контролировать свой страховой стаж дистанционно, не тратя время на очереди в государственных учреждениях. Самым удобным инструментом остается мобильное приложение или вебпортал «Дія», где необходимая информация подтягивается из официальных реестров автоматически.

Какие справки по страховому стажу доступны в «Дії»

Через «Дію» можно получить справки ОК-5 и ОК-7, именно они содержат ключевую информацию для пенсионных расчетов.

Справка формы ОК-5 содержит полную информацию о трудовом пути личности, начиная с 2000 года. Она включает данные о размере заработной платы, уплаченных страховых взносах и общем стаже. Именно этот документ базовый для расчета будущей пенсии.

Реклама

Форма ОК-7 отображает сведения за период с 2011 года. В нем зафиксированы суммы единого социального взноса (ЕСВ) и страховой стаж. Чаще эту справку заказывают для оформления больничных листов, пособий по безработице или других видов социального обеспечения.

Как проверить пенсионный стаж через «Дію»

Процесс формирования документа занимает около 5 минут и требует только смартфона или компьютера с доступом в сеть.

Для заказа справки необходимо авторизироваться в системе, после чего в меню сервисов найти раздел «Довідки». Выберите форму (ОК-5 или ОК-7) и подтвердите запрос нажатием кнопки «Заказать». Система сгенерирует официальный документ автоматически, после чего его можно будет просмотреть в формате PDF или сохранить на устройстве.

Альтернативные способы проверки стажа онлайн

Кроме «Дії», проверить стаж можно напрямую через ресурсы Пенсионного фонда Украины. Помимо личного визита в отделение, ПФУ предлагает воспользоваться собственным веб-порталом электронных услуг.

Реклама

Чтобы получить данные онлайн через портал ПФУ, следует войти в личный кабинет с помощью КЭП, BankID или «Дію». Подпись. В соответствующем разделе электронных документов необходимо создать запрос и дать согласие на обработку личных данных. Как и в «Дії», документ будет готов к загрузке уже через несколько минут.

Требования к страховому стажу в 2026 году

Своевременная проверка данных крайне важна, ведь право на выход на заслуженный отдых напрямую зависит от количества накопленных лет стажа. В 2026 году действуют следующие возрастные пороги и нормы:

В 60 лет на пенсию могут рассчитать лица, имеющие не менее 33 лет страхового стажа.

В 63 года выход возможен при наличии от 23 лет стажа.

В 65 лет нужно иметь минимум 15 лет официальной работы.

Следует помнить, что в страховой стаж причисляются только те месяцы, за которые был фактически уплачен единый социальный взнос. Периоды неофициального трудоустройства или задолженности работодателя по уплате ЕСВ в этот расчет не попадают, поэтому регулярный контроль за собственным кабинетом поможет избежать неприятных сюрпризов при оформлении выплат.