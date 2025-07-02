Как проверить право собственности на квартиру: подробная инструкция для украинцев

Как проверить право собственности

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В современных условиях, когда количество мошеннических схем с недвижимостью не уменьшается, проверка права собственности на квартиру стала обязательным шагом перед совершением любых сделок: покупки, аренды, дарения или наследования. Даже простая проверка документов с виду может не гарантировать, что лицо, которое предлагает жилье, действительно является его законным владельцем. В то же время в Украине существует несколько способов получить достоверную информацию о владельце квартиры.

Почему важно проверять документы на квартиру

Данные о праве собственности на недвижимость внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП). Именно из него можно получить официальное подтверждение, кому принадлежит конкретная квартира, на каких основаниям она оформлена в собственность, а также узнать, не находится ли объект в залоге, под арестом или в другом обременении.

Это особенно важно при покупке жилья, ведь наличие юридических проблем с недвижимостью может привести к потере средств или длительным судебным разбирательствам. Именно поэтому эксперты советуют проверять не только документы на руках продавца, но и официальные сведения из государственных реестров.

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Как проверить владельца квартиры через «Дию»

Самый удобный и популярный способ узнать, кто владеет квартирой, — воспользоваться электронным сервисом портала или приложения «Дия». При наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП) пользователь может заказать официальную выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП). Этот документ содержит не только имя владельца, но и данные о дате приобретения права, регистрационном номере объекта, обременении, запрете и ипотеке.

Чтобы получить выписку, нужно:

авторизироваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью КЭП;

в перечне услуг выбрать «Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество»;

ввести критерии поиска — это может быть адрес квартиры, кадастровый номер, ИНН или паспортные данные;

оплатить сбор в размере примерно 40 грн.;

после этого выписка будет доступна в формате PDF в разделе «Полученные документы».

Этот документ имеет юридическую силу и может быть использован, в частности, в процессе нотариального оформления сделки.

Кроме информации из ДРРП, через «Дию» можно получить данные из других смежных реестров — прав собственности, реестра ипотек и запретов на отчуждения имущества.

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Как проверить право собственности на квартиру через сайт Минюста

Для тех, кто не пользуется приложением «Дия» или по каким-либо причинам не имеет доступа к нему, предусмотрена возможность получения аналогичной выписки через электронный кабинет на сайте Министерства юстиции Украины.

Чтобы воспользоваться услугой:

нужно зайти на портал online.minjust.gov.ua и зарегистрироваться;

после входа выбрать раздел «Онлайн-сервисы» — «Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество»;

заполнить заявку, указав адрес недвижимости, ИНН или другой идентификатор объекта;

осуществить оплату — также примерно 40 грн;

выписка отправляется на электронную почту или хранится в личном кабинете пользователя.

По функционалу и юридической силе этот документ является полным аналогом выписки из «Дии».

Как проверить право собственности на квартиру офлайн

Если лицо не имеет КЭП или не пользуется электронными сервисами, оно имеет право обратиться лично в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), к государственному регистратору или частному нотариусу. При наличии документа, удостоверяющего личность, и идентификационного кода заявитель может подать запрос на выписку из ДРРП.

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При обращении следует указать:

адрес объекта недвижимости;

или другие данные, позволяющие точно идентифицировать имущество (регистрационный номер, ИНН и т.п.).

Если квартира была зарегистрирована до 2013 года, ее может не быть в электронном реестре. В таких ситуациях регистратор или нотариус имеет право сделать официальный запрос в архив БТИ (Бюро технической инвентаризации). Ответ дается в течение до 35 рабочих дней. Такая проверка требует больше времени, однако позволяет подтвердить право собственности даже на старые объекты, еще не внесенные в цифровой реестр.

Как проверить право собственности на квартиру бесплатно: что можно узнать

В некоторых случаях базовую информацию об объекте недвижимости можно получить бесплатно через сервис OpenDataBot.

OpenDataBot — это сервис открытых данных, позволяющий пользователям бесплатно проверять информацию о компаниях, судах, недвижимости и т.д. OpenDataBot работает через Telegram или Viber: достаточно ввести идентификационный код личности — и сервис выдаст перечень зарегистрированной недвижимости.

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В случае с недвижимостью через сайт или чат-бот (Telegram/Viber) можно бесплатно проверить, зарегистрированы ли какие-либо объекты недвижимости на конкретное лицо по идентификационному коду (ИНН), просмотреть краткую справку о количестве объектов или адресах.

Однако полная выписка о конкретной квартире — с именем владельца, описанием объекта, обременениями, документами-основаниями — уже является платной услугой.

На что обращать внимание в выписке о квартире

Полученный документ содержит ряд важных данных, которые следует внимательно изучить:

ФИО владельца и его идентификационный код;

документ, на основании которого приобретено право собственности (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.п.);

сведения об обременении — аресты, ипотеки, судебные решения;

адрес, площадь и другие свойства объекта.

Все эти данные должны соответствовать действительности. Если информация в выписке противоречит словам продавца или обнаружено, что собственником является другое лицо, — это основание отказаться от сделки.

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Что делать, если возникают подозрения

В случае обнаружения несоответствий или подозрения в мошенничестве эксперты советуют обращаться в органы юстиции или к правоохранителям. Если имущество незаконно зарегистрировано другим лицом, необходимо подготовить документы, подтверждающие ваше право, и инициировать проверку через суд или прокуратуру.