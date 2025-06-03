Как проверить свой трудовой стаж за несколько минут: сообщает Пенсионный фонд Украины

Страховой стаж

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В 2025 году у каждого украинца есть возможность легко проверить свой страховой стаж и информацию о заработной плате онлайн, не выходя из дома. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предоставляет удобный инструмент для этого — портал электронных услуг.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это период вашей трудовой деятельности, в течение которого вы подлежали общеобязательному государственному пенсионному страхованию, и за каждый месяц уплачивались страховые взносы в размере не меньше минимального страхового взноса. Именно страховой стаж является ключевым фактором определения размера будущей пенсии.

Как онлайн проверить свой страховой стаж и зарплату: инструкция от ПФУ

Чтобы получить доступ к информации о страховом стаже и заработной плате, вам понадобится воспользоваться порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для входа предусмотрено несколько удобных способов:

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Квалифицированная электронная подпись (КЭП). Если у вас есть электронная цифровая подпись, вы можете использовать ее для авторизации на портале. Банковская карта (BankID). Многие украинские банки поддерживают систему BankID, позволяющую идентифицироваться через ваш банковский онлайн-кабинет. «Дія. Підпис». Пользователи мобильного приложения «Дія» могут использовать функцию «Дія. Підпис» для быстрого и удобного входа.

После успешной авторизации на портале:

В левом боковом меню найдите и выберите пункт «Мой страховой стаж» . Здесь вы сможете увидеть подробные данные о вашем страховом стаже, начиная с 2004 года, с разбивкой по предприятиям, где вы работали. Эта информация является основополагающей для расчета вашей будущей пенсии.

В том же левом боковом меню выберите пункт «Моя заработная плата». В этом разделе вам будет доступна информация об общей сумме вашей заработной платы, сумме заработной платы в пределах максимальной величины, на которую начисляется единый социальный взнос (ЕСВ), а также сумме, учтенной при расчете пенсии.

Важные нюансы относительно страхового стажа

Следует помнить, что с 1 января 2004 года в страховой стаж зачисляются только те периоды, за которые фактически были уплачены страховые взносы, и их размер должен быть пропорциональным уплаченным взносам.

Страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 г., подтверждается вашей трудовой книжкой.

Дополнительная возможность проверки: мобильное приложение «Пенсионный фонд»

Для еще большего удобства Пенсионный фонд Украины также разработал мобильное приложение «Пенсионный фонд». С помощью этого приложения вы также можете просмотреть приобретенный страховой стаж без необходимости использования компьютера.

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Таким образом, благодаря онлайн-сервисам Пенсионного фонда Украины каждый гражданин может легко контролировать свой страховой стаж и заработную плату, что важно для понимания своих пенсионных прав и планирования будущего.