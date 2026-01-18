ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
163
Время на прочтение
2 мин

Как работает 13 пенсия в Польше и могут ли ее получить украинцы: объяснение

Определенная категория украинцев имеет право на 13 пенсию в Польше.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пенсия

Пенсия

В Польше действует ежегодная дополнительная выплата для пенсионеров, которую называют "13-я пенсия" - одноразовая финансовая помощь от государства. Но получить ее могут не все и для украинцев существуют отдельные условия.

Об этом пишет 24 канал.

Что это за выплата и кто имеет право на нее

13 пенсия — это дополнительная ежегодная выплата, которую польское государство автоматически начисляет пенсионерам вместе с выплатой обычной пенсии в апреле. Сумма в 2026 году составляет 1970 злотых брутто, а после налогов и взносов большинство пенсионеров получают примерно от 1556 до 1792 злотых "на руки".

Право на 13 пенсию имеют те, кто официально получает пенсию в Польше и был зарегистрирован как пенсионер по состоянию на 31 марта текущего года. Выплаты начисляются автоматически без необходимости подавать отдельное заявление.

Это касается, в частности, пенсионных выплат из следующих источников:

  • пенсия по возрасту;

  • инвалидная пенсия;

  • социальная пенсия;

  • компенсационные и другие выплаты, предусмотренные системой социального страхования

Могут ли украинцы получить 13-ю пенсию

Граждане Украины могут рассчитывать на выплату в следующем случае:

  • официально получают пенсию в польской системе социального страхования (через ZUS, KRUS или ведомственные фонды);

  • имеют действующий статус пенсионера на 31 марта;

  • их пенсионные выплаты не были приостановлены.

Украинцы, живущие в Польше на основании временной защиты, но не имеющие назначенной польской пенсии, не могут получить 13-ю пенсию.

Когда выплачивают деньги

Дополнительную выплату обычно переводят одновременно с основной пенсией в апреле. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступают чуть раньше.

Специалисты советуют: даже если украинцу пока не назначили польскую пенсию, важно быть включено в систему социального страхования — это открывает возможность получать будущие выплаты и дополнительные государственные привилегии.

Раньше речь шла о том, могут ли мужчины принудительно депортироваться из Польши в Украину. Безусловно, этого хочет львиная доля как польского, так и украинского общества. Впрочем, правовых оснований для этого, несмотря на эмоции, нет.

«Нужно объяснять полякам, что украинские беженцы, в том числе мужчины, имеют право находиться здесь. Нельзя требовать людей, которые легально находятся в Польше, чтобы они добровольно возвращались в Украину и шли на фронт», — резюмировал эксперт.

Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie