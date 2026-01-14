Как работают супермаркеты в Киеве: детали

Супермаркет / © pixabay.com

В Киеве продуктовые ритейл-сети продолжают работу, в частности за счет использования генераторов.

Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, комментируя ситуацию с работой торговых сетей в столице.

По словам представителей города, несмотря на распространение накануне сообщений о том, что ритейл-сети в Киеве не работают, эта информация не соответствует действительности. Торговые сети продолжают обслуживать покупателей, используя резервные источники питания, в частности генераторы.

В городской власти отметили, что находятся в постоянном контакте с продуктовыми сетями и другими представителями бизнеса. Город готов собирать информацию о дополнительных потребностях ритейла и бизнес-сообществ и, по возможности, обеспечивать их соответствующими генераторами.

Власти отмечают, что с поставками продовольствия и работой продуктовых сетей в столице пока проблем нет, а ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее мы писали о том, что днем 14 января в Киеве снова объявлена воздушная тревога - четвертый раз с начала суток. Предыдущая была утром — с 09:27 до 09:51.