Как работают супермаркеты в Киеве: детали
Премьер Свириденко сообщила, что правительство контролирует ситуацию и готово поддержать бизнес.
В Киеве продуктовые ритейл-сети продолжают работу, в частности за счет использования генераторов.
Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, комментируя ситуацию с работой торговых сетей в столице.
По словам представителей города, несмотря на распространение накануне сообщений о том, что ритейл-сети в Киеве не работают, эта информация не соответствует действительности. Торговые сети продолжают обслуживать покупателей, используя резервные источники питания, в частности генераторы.
В городской власти отметили, что находятся в постоянном контакте с продуктовыми сетями и другими представителями бизнеса. Город готов собирать информацию о дополнительных потребностях ритейла и бизнес-сообществ и, по возможности, обеспечивать их соответствующими генераторами.
Власти отмечают, что с поставками продовольствия и работой продуктовых сетей в столице пока проблем нет, а ситуация находится под контролем.
