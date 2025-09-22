- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Как рассчитать налог на недвижимость: онлайн-калькулятор и консультации ГНС
Сбор налога на недвижимость в Украине вырос почти на 22%. Итак, какое именно имущество подлежит налогообложению?
В течение 8 месяцев 2025 года владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты 8,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 1,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о росте поступлений почти на 22%.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Лидеры по налогам
Всего в январе-августе этого года налог уплатили 740 тыс. граждан.
Наибольшие суммы поступили из следующих регионов:
Киев — 1,74 млрд грн
Киевская область — 0,86 млрд грн
Днепропетровская область — 0,84 млрд грн
Одесская область — 0,83 млрд грн
Кто и как платит налог на недвижимость
Этот налог касается физических лиц — владельцев:
квартир, площадь которых превышает 60 кв. м;
домов, площадь которых превышает 120 кв. м;
разных типов жилья (включая их доли), общая площадь которых превышает 180 кв. м.
Для самостоятельного расчета суммы налога можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Калькулятор исчисления суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц можно найти на вебпортале ГНС.
Просмотреть сформированные налоговые сообщения-решения можно в Электронном кабинете налогоплательщика или через мобильное приложение «Моя налоговая».
Где получить консультацию
Если у вас возникают вопросы об уплате налогов, вы можете обратиться в офисы налоговых консультантов. Они работают в 20 регионах Украины и оказывают профессиональную помощь, чтобы помочь разобраться во всех налоговых вопросах и избежать ошибок.
Напомним, в августе 2025-го речь шла о том, что владельцы жилья могут получить штраф. Ведь еще до 1 сентября украинцы должны заплатить налоги на недвижимость.