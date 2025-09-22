Как рассчитать налог на недвижимость: онлайн-калькулятор и консультации ГНС

Налог на недвижимость 2025

В течение 8 месяцев 2025 года владельцы недвижимости уплатили в местные бюджеты 8,7 млрд грн налога на недвижимость, что на 1,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о росте поступлений почти на 22%.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Лидеры по налогам

Всего в январе-августе этого года налог уплатили 740 тыс. граждан.

Наибольшие суммы поступили из следующих регионов:

Киев — 1,74 млрд грн

Киевская область — 0,86 млрд грн

Днепропетровская область — 0,84 млрд грн

Одесская область — 0,83 млрд грн

Кто и как платит налог на недвижимость

Этот налог касается физических лиц — владельцев:

квартир, площадь которых превышает 60 кв. м;

домов, площадь которых превышает 120 кв. м;

разных типов жилья (включая их доли), общая площадь которых превышает 180 кв. м.

Для самостоятельного расчета суммы налога можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Калькулятор исчисления суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц можно найти на вебпортале ГНС.

Просмотреть сформированные налоговые сообщения-решения можно в Электронном кабинете налогоплательщика или через мобильное приложение «Моя налоговая».

Где получить консультацию

Если у вас возникают вопросы об уплате налогов, вы можете обратиться в офисы налоговых консультантов. Они работают в 20 регионах Украины и оказывают профессиональную помощь, чтобы помочь разобраться во всех налоговых вопросах и избежать ошибок.

Напомним, в августе 2025-го речь шла о том, что владельцы жилья могут получить штраф. Ведь еще до 1 сентября украинцы должны заплатить налоги на недвижимость.