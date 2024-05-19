Как рассчитать пенсию и какие выплаты будут при минимальной зарплате

Какую пенсию можно получить в будущем при минимальной заработной плате.

В Украине размер пенсионных выплат зависит от двух факторов – уплаченных социальных взносов в течение трудового стажа и количества стажа и средней зарплаты за три года до выхода на пенсию.

Об этом пишет 24 "Канал".

Как можно рассчитать размер пенсии при минимальной заработной плате

С 1 апреля 2024 года размер минимальной заработной платы в Украине составляет 8 000 гривен. А средний размер зарплаты, по последним данным ПФУ, составляет 16836 гривен.

Следовательно, размер средней заработной платы в Украине за последние три года составляет 13 559,41 гривен.

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То есть человек, получающий минимальную зарплату при наличии полного стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – будет получать пенсию в размере 2 255 гривен.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из них до 3 миллионов получают пенсию в размере 3 тысяч гривен.

Минимальные выплаты для пенсионеров в 2024 году

После мартовской индексации минимальная выплата в размере 3370 гривен предоставляется следующим лицам:

пенсионеру, которому исполнилось 80 лет, а стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин,

пенсионеру, которому более 65 лет, не работает и имеет полный стаж.

Минимальные выплаты для тех, кто получил полный стаж, в зависимости от возраста меняются так:

2 980 гривен предоставляется пенсионерам до 70 лет,

3 240 гривен – от 70 до 80 лет.

Напомним, ранее мы писали, на какую пенсию следует рассчитывать с зарплатой 10 тысяч гривен.

Украинцы, зарплата которых составляет 20 тыс. грн и имеющих 35 лет стажа, могут рассчитывать на пенсию в размере всего 5 637,6 грн.

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