Как рассчитывается размер субсидии для семьи, в которой муж и жена проживают отдельно

Если супруги живут отдельно, учитываются ли доходы всех членов семьи при расчете жилищной субсидии, читайте в материале ТСН.ua

Граждане Украины с минимальной заработной платой и низкими доходами могут получать жилищную субсидию. Субсидия назначается, если доходы семьи не позволяют самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги. Обязательный процент платежа для каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Как быть, если зарегистрированное (фактическое) местожительство членов семьи отличается от адреса домохозяйства?

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, супруги считаются семьей, даже если жена и муж в связи с разными обстоятельствами не проживают вместе. Отдельное проживание может быть связано с обучением, работой, лечением, уходом за родителями, детьми и другими уважительными причинами.

Поэтому при назначении жилищной субсидии учитываются доходы всех членов семьи домохозяйства, включая проживающих отдельно от семьи.

С учетом этих обстоятельств общие доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии, кроме случаев, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа.

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