Как разбогатеть, если у вас нет родителей с состоянием: 5 главных советов от миллиардеров

Как разбогатеть, если у вас нет родителей с состоянием: 5 главных советов от миллиардеров

Простые истины, которые следует понять.

В 2021 году количество миллиардеров в списке самых богатых людей мира Forbes выросло до рекордного количества — 2755 человек. Это на 660 больше, чем в 2019 году. В целом миллиардеры стали на 86% богаче, чем годом ранее. Более 70% из них достигли успеха самостоятельно — без помощи и поддержки богатых родителей или других родственников.

Что советуют богатые люди мира и как их мнению достичь успеха — в материале ТСН.ua.

1. Джефф Безос: "Не бойтесь менять свою точку зрения"

Джефф Безос начал создавать компанию, которая впоследствии превратилась в Amazon, продавая книги из своего гаража в Сиэтле в 1994 году. На сегодняшний момент и ого капитал составляет более 177 млрд долларов.

Миллиардер считает, что важно быть открытым к новому и готовым скорректировать свой взгляд на вещи. Джефф Безос уверен, что люди, которые достигли успеха, потратили значительные усилия на то, чтобы сформировать свои убеждения, а затем найти аргументы, которые могут их опровергнуть. Безос говорит, что благодаря такому мышлению вы станете более креативными, гибкими и более успешными:

"Я заметил, что люди, которые в итоге оказываются правы, не боятся менять свое мнение даже без получения новой информации. У них есть такая же информация, что и в начале, но они просыпаются, и заново анализируя ситуацию, приходят к новым выводам" .

Джефф Безос / Associated Press

2. Уоррен Баффет: "Инвестируйте в себя"

Когда-то, еще юношей, он пообещал себе стать миллионером, но ему удалось превзойти свои мечты. Известный инвестор Баффет всегда говорил, что лучшие инвестиции, которые вы можете сделать, не имеют ничего общего с деньгами:

"Безусловно, лучшее вложение, которое вы можете сделать, это инвестиция в себя".

По словам Баффета, лучший способ сделать это — научиться выражать свои мысли просто и понятно "как в письменной форме, так и в устной". Именно так, по его мнению, вы сможете увеличить свой капитал как минимум на 50%.

"Если вы не умеете правильно общаться, это все равно, что подмигивать красивой девушке в темноте — она ничего не заметит. Вы можете иметь самый развитый интеллект в мире, но никакого толку от него не будет, если вы не можете понятно излагать свои мысли", — считает Баффет.

Уоррен Баффет

3. Билл Гейтс: "Окружите себя правильными людьми"

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft говорит, что нашел способы контролировать "свое эго", став миллиардером в 31 год. Гейтс рассказал о том, что живет достаточно скромно, продолжая делать обычные вещи: каждый вечер он моет посуду после ужина и отвозит своих детей в школу утром. Кроме того, миллиардер окружает себя правильными людьми, среди которых и лучший друг — Уоррен Баффет.

"Если я появлюсь перед ним, раздувшись от собственной заносчивости, меня приведут в чувство. Контролируйте свой эгоизм", — сказал Гейтс.

Билл Гейтс

Билл Гейтс и его друг Уоррен Баффет

4. Джек Ма: "Каждый способен достичь успеха, если приложит усилия"

Основатель Alibaba и миллиардер Джек Ма убежден, что любой может добиться успеха так же, как и он. После колледжа Джеку, который провел свое детство в Ханчжоу, отказали более 30 работодателей, прежде чем он стал учителем английского языка. Сегодня капитал Ма достигает 51 млрд долларов.

"Я основал Alibaba в 1999 году в своей квартире. Если мы с командой смогли достичь успеха, то смогут и 80% людей в мире. У нас почти ничего не было, но мы верили в будущее", — сказал Ма.

Тремя основными источниками успеха миллиардер называет умение быть открытым к новому, никогда не сдаваться и использовать все те навыки, которыми вы обладаете.

"Если вы мыслите в одном ключе с окружающими, вряд ли перед вами откроется окно возможностей", — сказал Ма. Чтобы быть успешным, важно думать о вещах, о которых еще никто не думал.

Джек Ма / Associated Press

5. Опра Уинфри: "Не ждите, что успех придет к вам в один момент"

Опра Уинфри - американская актриса, телеведущая, писательница, филантропка и феминистка. Имущественное положение Уинфри оценивается в примерно $ 2,8 млрд, благодаря чему она считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе. Когда миллиардерша говорила с выпускным классом Колорадского колледжа, она сказала студентам, что успех не придет в их жизни сразу: "Я здесь, чтобы сказать вам следующее: не ждите звездного часа, хотя все говорят, что он обязательно придет".

Вместо этого она сказала, что речь идет об одном крупном и важном шаге:

"Правда в том, что вы не можете контролировать все на свете. Единственное, что вы можете сделать здесь и сейчас, — это принять решение. Жизнь — это решение, а решение, которое вы можете принять, — это использовать свою жизнь по полной. Успех — это процесс. Вы можете спросить об этом любого, кто достиг успеха", — добавила Уинфри.

Частью этого процесса, по ее словам, является неудачи.

"Вы понимаете, что в некоторой степени успех находится вне вашего контроля. Успех — хороший с точки зрения достижения целей, выполнения миссии, прозрения, особенно если то, что вы делаете, создает добро в мире. Но если вы начинаете определять себя с помощью традиционных мероприятий достижения успеха, и это влияет на вашу самооценку — вам суждено быть несчастным, потому что вы не можете его контролировать".

Опра Уинфри / short-biography.com

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