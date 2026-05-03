ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Как разбогатеть на памятных монетах НБУ

Памятные монеты можно продавать коллекционерам, готовым заплатить за них кругленькую сумму.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Стоимость монет из золота и серебра зависит от цены этих металлов.

Стоимость монет из золота и серебра зависит от цены этих металлов. / © НБУ

Многие считают монеты выгодной инвестицией, ведь некоторые из них со временем растут в цене. Памятные монеты за несколько лет могут подорожать в разы, поэтому люди охотятся за особо ценными экземплярами.

Об этом свидетельствуют данные аукциона Violity.

Что касается памятных монет, отчеканенных Нацбанком, среди них есть именно инвестиционные монеты, имеющие в составе золото или серебро (или комбинацию металлов).

Одна из самых дорогих монет, представленная на аукционе, называется «Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины».

Эту монету НБУ чеканил из золота 2019 тиражом всего 1 500 штук. Номинал монет составляет 100 гривен. Она имеет пробу золота 900, а масса драгоценного металла в чистоте — 31,1.

Владелец монеты за экземпляр в футляре хочет получить на аукционе 345 тысяч гривен.

Также дорого продается серебряная монета «Хортица на Днепре — колыбель украинского казачества». Стоит такой экземпляр в 155 тысяч гривен.

Напомним, Нацбанк Украины анонсировал выход новой памятной монеты Украинский авангард. Александра Экстер», релиз которой запланирован на май. Выпуск посвящен соучредительнице стиля ар-деко и одной из самых ярких представительниц украинского авангарда.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie