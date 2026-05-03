Как разбогатеть на памятных монетах НБУ

Стоимость монет из золота и серебра зависит от цены этих металлов. / © НБУ

Реклама

Многие считают монеты выгодной инвестицией, ведь некоторые из них со временем растут в цене. Памятные монеты за несколько лет могут подорожать в разы, поэтому люди охотятся за особо ценными экземплярами.

Об этом свидетельствуют данные аукциона Violity.

Что касается памятных монет, отчеканенных Нацбанком, среди них есть именно инвестиционные монеты, имеющие в составе золото или серебро (или комбинацию металлов).

Реклама

Одна из самых дорогих монет, представленная на аукционе, называется «Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины».

Эту монету НБУ чеканил из золота 2019 тиражом всего 1 500 штук. Номинал монет составляет 100 гривен. Она имеет пробу золота 900, а масса драгоценного металла в чистоте — 31,1.

Владелец монеты за экземпляр в футляре хочет получить на аукционе 345 тысяч гривен.

Также дорого продается серебряная монета «Хортица на Днепре — колыбель украинского казачества». Стоит такой экземпляр в 155 тысяч гривен.

Реклама

Напомним, Нацбанк Украины анонсировал выход новой памятной монеты Украинский авангард. Александра Экстер», релиз которой запланирован на май. Выпуск посвящен соучредительнице стиля ар-деко и одной из самых ярких представительниц украинского авангарда.

Новости партнеров