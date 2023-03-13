Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ

Если гражданин недополучил пенсию и скончался, родственники могут получить выплаты. Как это сделать читайте в материале ТСН.ua

Недополученную пенсию умершего гражданина могут получить члены семьи в течение месяца после смерти включительно.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить деньги

Получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера могут его родственники или наследники.

Оформить заявление в рассрочку можно онлайн или в ближайшем сервисном центре административных услуг. Список документов, которые нужно предоставить в обоих случаях одинаков.

Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения пенсии умершего человека:

Свидетельство смерти пенсионера.

Документы, которые могут свидетельствовать о родстве с покойным.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя.

Реквизиты банковского счета, на который можно выслать недополученные средства погибшего.

Условия получения пенсии умершего

Для получения выплат необходимо доказать, что заявитель проживал на одной территории с умершим пенсионером или умерший находился на его содержании.

В случае, если нужные документы отсутствуют, недополученная пенсия оформляется в наследство.

В случае, если у заявителя нет банковского счета, он может получить наличные деньги через отделение Сбербанка.

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