Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ

Если гражданин недополучил пенсию и скончался, родственники могут получить выплаты. Как это сделать читайте в материале ТСН.ua
Недополученную пенсию умершего гражданина могут получить члены семьи в течение месяца после смерти включительно.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может получить деньги
Получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера могут его родственники или наследники.
Оформить заявление в рассрочку можно онлайн или в ближайшем сервисном центре административных услуг. Список документов, которые нужно предоставить в обоих случаях одинаков.
Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения пенсии умершего человека:
- Свидетельство смерти пенсионера.
- Документы, которые могут свидетельствовать о родстве с покойным.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя.
- Реквизиты банковского счета, на который можно выслать недополученные средства погибшего.
Условия получения пенсии умершего
Для получения выплат необходимо доказать, что заявитель проживал на одной территории с умершим пенсионером или умерший находился на его содержании.
В случае, если нужные документы отсутствуют, недополученная пенсия оформляется в наследство.
В случае, если у заявителя нет банковского счета, он может получить наличные деньги через отделение Сбербанка.
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