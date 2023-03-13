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Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Как родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего: разъяснение ПФУ

Если гражданин недополучил пенсию и скончался, родственники могут получить выплаты. Как это сделать читайте в материале ТСН.ua

Недополученную пенсию умершего гражданина могут получить члены семьи в течение месяца после смерти включительно.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить деньги

Получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера могут его родственники или наследники.

Оформить заявление в рассрочку можно онлайн или в ближайшем сервисном центре административных услуг. Список документов, которые нужно предоставить в обоих случаях одинаков.

Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения пенсии умершего человека:

  • Свидетельство смерти пенсионера.
  • Документы, которые могут свидетельствовать о родстве с покойным.
  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя.
  • Реквизиты банковского счета, на который можно выслать недополученные средства погибшего.

Условия получения пенсии умершего

Для получения выплат необходимо доказать, что заявитель проживал на одной территории с умершим пенсионером или умерший находился на его содержании.

В случае, если нужные документы отсутствуют, недополученная пенсия оформляется в наследство.

В случае, если у заявителя нет банковского счета, он может получить наличные деньги через отделение Сбербанка.

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Дата публикации
Просмотры
727
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