Как родственники пленного военного могут оформить денежную помощь

Кто из родственников военнопленных может оформить денежную помощь, куда и как обращаться, читайте в материале ТСН.ua

Граждане, родственники которых оказались во враждебном плену, могут получить денежную помощь от государства. Как это сделать, рассказала юрист Луцкого местного центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи Зоряна Светлицкая.

Члены семьи военнослужащего, которые могут получить денежную помощь:

жена или муж взятого в плен военнослужащего или его совершеннолетние дети,

законные опекуны несовершеннолетних детей,

лица, находящиеся на содержании военнослужащего,

его родители в равных частях, если у военного нет детей и не состоит в браке.

Куда обращаться, какие документы необходимо подать

Для получения помощи следует обратиться к командиру воинской части, где служил пленный военнослужащий.

Документы, которые необходимо предоставить:

заявление на имя командира воинской части,

копию страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства,

справку о регистрации места жительства членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте),

копию свидетельства о браке (при наличии),

копию свидетельств о рождении детей (при наличии),

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Заявление принимается только после официального признания пребывания служащего в плену и до дня его освобождения.

Документы рассматриваются в течение 15 дней и ответят в письменной форме.

Размер выплаты денежной помощи и порядок ее получения

Размер выплаты зависит от нескольких факторов — зарплаты пленного на последнем месте службы, его оклада, наличия надбавки за выслугу лет, других дополнительных регулярных выплат.

Денежная помощь будет выплачиваться родственникам ежемесячно до момента освобождения из плена.

В каком случае могут отказать в оформлении помощи

По словам юриста в воинской части, могут отказать в выплате в случае, если:

лицо предоставило неполный пакет документов, указанных в законодательстве,

сам заявитель не является человеком, имеющим право на получение финансового обеспечения,

заявление подано с нарушением сроков,

документально доказано, что военнослужащий самостоятельно сдался в плен, оставил воинскую часть или место службы без разрешения.

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