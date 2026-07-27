Как самостоятельно повысить пенсию: понадобится всего одно заявление

Как повысить свою пенсию

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Украинские пенсионеры имеют право самостоятельно влиять на размер своих выплат, если подадут соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Специалисты отмечают, что ведомство не всегда автоматически выбирает самый выгодный вариант расчета пенсии, а незачтенные периоды стажа можно обжаловать.

Об этом пишет портал «На пенсии».

Одно заявление может увеличить размер пенсии: как украинцам добиться перерасчета выплат

Поводом для разъяснения юридических нюансов стало обращение читательницы в редакцию, которой досрочно назначили пенсию как матери ребенка с инвалидностью. У женщины 32 года и 7 месяцев стажа, но ей не засчитали обучение на дневной форме и несколько месяцев отпуска по уходу за ребенком.

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«При расчете пенсии исключили месяцы с более высокими коэффициентами заработка, а более низкие оставили. Могу ли я подать заявление и сама определить, какие месяцы нужно изъять из расчета?», — спрашивала читательница Людмила Гуляева.

Первым шагом должна быть проверка и зачисление всех подтвержденных периодов трудовой деятельности, поскольку от общего стажа зависит объем так называемой «оптимизации заработка». Эта процедура позволяет изымать из расчета месяцы с самыми низкими коэффициентами заработной платы.

Законодательство устанавливает четкие границы: изъять можно не более 60 календарных месяцев, и они не должны превышать 10% страхового стажа, учтенного в одинарном размере. После расчета должно остаться не менее 60 месяцев.

Расчет нужно провести так:

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При стаже 32 года и 7 месяцев общий срок составляет 391 месяц (32*12 + 7). Разрешено изъять до 10%, то есть максимум 39 месяцев. При дополнительном зачислении 5 лет, например, за период обучения и ухода за ребенком, общий стаж возрастет до 37 лет и 7 месяцев (451 месяц), что даст право изъять уже до 45 месяцев с низкими коэффициентами.

Закон гарантирует гражданам возможность самостоятельно выбирать месяцы для изъятия — это могут быть отдельные периоды, независимо от наличия перерывов между ними. Для этого необходимо подать письменное заявление в ПФУ.

Перед ее представлением рекомендуют получить подробный расчет с коэффициентами за каждый месяц, чтобы убедиться в целесообразности изменений.

Как подтвердить для пенсии обучение на дневной основе и уход за ребенком

Для зачисления периодов, которые ПФУ проигнорировало, нужно предоставить дополнительные документы и письменные заявления. Если вы учились на дневной форме в высшем учебном заведении до 2004 года, а в дипломе нет точных дат поступления и окончания обучения, нужно получить справку из учебного заведения или архивного учреждения с указанием формы и полного срока обучения.

Если вы имели отпуск по уходу за ребенком, в стаж относят периоды беременности и родов — с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года. А также засчитываются отпуска по уходу за ребенком до 6 лет — с 1 января 2004 года до введения уплаты страховых взносов с 1 января 2005 года.

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В случае, если ПФУ продолжает отказывать в пересмотре пенсии в сторону повышения, обращайтесь с письменными требованиями по учету этих сроков и ссылайтесь на законодательство.

Пенсия в Украине: последние новости

Напомним, Пенсионный фонд Украины нередко отказывает родственникам в выплате недополученной пенсии умершего из-за отсутствия совместной регистрации места жительства.

Как разъясняет адвокат Анна Даниэль, наследники часто попадают в бюрократический круг: ПФУ требует справки о совместном проживании или свидетельстве о праве на наследство, а нотариусы отказываются выдавать это свидетельство без справки от ПФУ о сумме выплаты.

Согласно законодательству, недополученная пенсия принадлежит членам семьи или входит в состав общего наследства, а заявление о его получении или принятии наследства следует подать в течение 6 месяцев со дня смерти лица.

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Если официальная регистрация отсутствует, факт совместного проживания можно установить через суд в рамках отдельного производства, предоставив свидетельские показания, договоры аренды, квитанции за коммунальные услуги, справки по работе или учебе, а также совместные фото или видео.

В случае получения письменного отказа от ПФУ ее советуют обжаловать в административном суде в течение 6 месяцев со дня нарушения прав, причем этот срок можно восстановить, если он был пропущен из-за длительной бюрократии.

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