Как сэкономить на электроэнергии — вирусный лайфгак для морозилки

В Сети набирает популярность простой способ сэкономить на электроэнергии — пользователи советуют заполнять пустое пространство в морозильной камере емкостями с водой.

Идею опубликовали на Reddit, где она быстро собрала десятки тысяч симпатий, передает Newsweek.

Если морозилка не заполнена, компрессор работает более интенсивно, что увеличивает потребление электроэнергии. Вода помогает дольше удерживать холод и уменьшает нагрузку на технику.

Помимо экономии такой метод имеет и дополнительные преимущества. Замороженная вода дольше сохраняет низкую температуру при отключении света, помогая сохранить продукты. Также ее можно использовать как питьевую при чрезвычайных ситуациях или как холодовой элемент.

Лайфгак работает, но есть нюанс

Однако сначала придется потратить немного энергии на замораживание воды. Некоторые советуют оставлять емкости на холоде на ночь, чтобы сэкономить электричество.

Пользователи шутят, что реализовать лайфхак не так просто из-за нехватки места в морозилке. В то же время, жители регионов с частыми отключениями электроэнергии отмечают, что большие блоки льда могут существенно помочь сохранить продукты дольше.

Среди альтернатив предлагают использование пакетов с застежками, бутылок с водой или многоразовых холодовых аккумуляторов.

Тем временем эксперты советуют: если планируете использовать такую воду для питья, позаботиться о ее чистоте и герметичности тары.

Напомним, В «Укрэнерго» анонсировали графики отключения света на 10 апреля. Электричество будут выключать все сутки. Энергетики рассказали о графиках по регионам.