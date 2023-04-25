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Как скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн: полная инструкция

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1617
Время на прочтение
2 мин
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Как скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн: полная инструкция

Как скачать электронную трудовую

Где взять электронную трудовую, как ее скачать, как получить выписку из нее, для чего нужна электронная трудовая книжка, читайте в материале ТСН.ua

Для чего нужна электронная трудовая книжка

С 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. Электронную трудовую книжку удобно иметь, потому что:

  • Можно в любой момент дома, в офисе, без посещения отделения Пенсионного фонда за несколько минут узнать свой страховой стаж.
  • Если повредится или потеряется бумажная трудовая книжка, данные сохранятся.
  • Не нужно в случае увольнения с работы ждать, когда работодатель вернет трудовую книжку.

И самое главное, электронная трудовая позволяет начислить в будущем пенсии в автоматическом режиме, поскольку на время достижения пенсионного возраста вся информация о трудовой деятельности и уплаченных страховых взносах будет храниться в электронном виде.

Как скачать электронную трудовую книжку

Загрузить данные своей трудовой книжки на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом:

  • Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.
  • Авторизируйтесь на портале удобным для вас способом – с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Bank ID.
  • Во мне слева выберите меню "Сведения о трудовых отношениях".
  • Ознакомьтесь с требованиями к сканкопиям. Нажмите кнопку "Продолжить".
  • Некоторые поля могут быть заполнены автоматически. Добавьте недостающей информации.
  • Согласуйте обработку личных данных.
  • Нажмите "Сканировать копию" документов и загрузите файлы. Обязательно трудовая книжка и другие сведения о трудовом стаже.
  • Подпишите и отправьте в Пенсионный фонд.
  • Впоследствии сведения появятся в разделе "Мои обращения"
Как скачать электронную трудовую / ©
Как скачать электронную трудовую

Как получить выписку из электронной трудовой книжки

  • Войдите в личный кабинет на сайте ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, Действие. Подпись, ID. GOV.UA.
  • Выберите слева раздел “Электронная трудовая книжка”. Ознакомьтесь с представленной там информацией.
  • Чтобы получить выписку, выберите “Коммуникация по ПФУ” и нажмите “Запрос на получение электронного документа”.
  • Проверьте правильность информации о вас, выберите тип обращения.
  • Согласуйте обработку персональных данных и укажите свой мобильный телефон.
  • После заполнения всей информации и ее проверки нажмите “Отправить в ПФУ”.
  • В разделе Мои обращения можно получить результат.

При необходимости выписку можно загрузить в формате PDF.

В электронной трудовой книжке имеются данные о работе с 2004 года, поэтому если имеющийся стаж до этого года, нужно добавить данные, чтобы они вошли в страховой стаж.

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