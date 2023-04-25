Как скачать электронную трудовую книжку и получить выписку онлайн: полная инструкция

Где взять электронную трудовую, как ее скачать, как получить выписку из нее, для чего нужна электронная трудовая книжка, читайте в материале ТСН.ua
Для чего нужна электронная трудовая книжка
С 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. Электронную трудовую книжку удобно иметь, потому что:
- Можно в любой момент дома, в офисе, без посещения отделения Пенсионного фонда за несколько минут узнать свой страховой стаж.
- Если повредится или потеряется бумажная трудовая книжка, данные сохранятся.
- Не нужно в случае увольнения с работы ждать, когда работодатель вернет трудовую книжку.
И самое главное, электронная трудовая позволяет начислить в будущем пенсии в автоматическом режиме, поскольку на время достижения пенсионного возраста вся информация о трудовой деятельности и уплаченных страховых взносах будет храниться в электронном виде.
Как скачать электронную трудовую книжку
Загрузить данные своей трудовой книжки на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом:
- Войдите в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.
- Авторизируйтесь на портале удобным для вас способом – с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Bank ID.
- Во мне слева выберите меню "Сведения о трудовых отношениях".
- Ознакомьтесь с требованиями к сканкопиям. Нажмите кнопку "Продолжить".
- Некоторые поля могут быть заполнены автоматически. Добавьте недостающей информации.
- Согласуйте обработку личных данных.
- Нажмите "Сканировать копию" документов и загрузите файлы. Обязательно трудовая книжка и другие сведения о трудовом стаже.
- Подпишите и отправьте в Пенсионный фонд.
- Впоследствии сведения появятся в разделе "Мои обращения"
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
- Войдите в личный кабинет на сайте ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, Действие. Подпись, ID. GOV.UA.
- Выберите слева раздел “Электронная трудовая книжка”. Ознакомьтесь с представленной там информацией.
- Чтобы получить выписку, выберите “Коммуникация по ПФУ” и нажмите “Запрос на получение электронного документа”.
- Проверьте правильность информации о вас, выберите тип обращения.
- Согласуйте обработку персональных данных и укажите свой мобильный телефон.
- После заполнения всей информации и ее проверки нажмите “Отправить в ПФУ”.
- В разделе Мои обращения можно получить результат.
При необходимости выписку можно загрузить в формате PDF.
В электронной трудовой книжке имеются данные о работе с 2004 года, поэтому если имеющийся стаж до этого года, нужно добавить данные, чтобы они вошли в страховой стаж.
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