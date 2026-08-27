Как сократить счета за свет вдвое: простой лайфхак с бойлером, который сэкономит тысячи гривен

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В 2026 году тариф на электричество составляет 4,32 грн/кВт·ч, поэтому расходы накоммунальные услуги для многих украинцев стали ощутимым ударом по кошельку. Особенно это касается тех, чьи дома не подключены к газоснабжению, а также владельцев накопительных водонагревателей.

Пользователь социальной сети Threads Борис Ращук (@rashchukboris) поделился собственным опытом экономии. Он объяснил, какая настройка бойлера является наиболее выгодной, и рассказал, что именно помогло ему сократить суммы в ежемесячных счетах за свет вдвое.

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Как сэкономить электроэнергию при использовании бойлера

Мужчина подробно рассказал, действительно ли отключение водонагревателя помогает сэкономить, в каких случаях это целесообразно и стоит ли вообще так поступать. Кроме того, он поделился своим способом, который позволил существенно сократить расходы на коммунальные услуги.

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По его словам, в квартире проживают два человека, а водонагреватель рассчитан на 50 литров. Поскольку квартира подключена к ночному тарифу — что дает 50% скидку на электроэнергию с 23:00 до 07:00 — мужчина убежден, что держать прибор включенным круглосуточно просто невыгодно.

Скриншот из Threads

Чтобы сократить расходы по счетам, он приобрел «умную» Wi-Fi-розетку с функцией учета киловаттов. С помощью мобильного приложения автор задал четкий график, по которому водонагреватель работает полностью в автоматическом режиме:

23:00–03:00 — бойлер включен;

03:00–18:00 — бойлер выключен;

18:00–20:00 — бойлер включен по мере необходимости;

20:00–23:00 — бойлер выключен.

Как объясняет автор, основной нагрев воды происходит в часы действия льготного ночного тарифа. В результате такого подхода ему удалось сократить коммунальные расходы практически вдвое: если раньше счет за свет составлял 900 гривен в месяц, то после настройки графика сумма снизилась до 473 гривен. За год такая простая оптимизация позволяет сэкономить в семейном бюджете почти 5700 гривен.

Мужчина подчеркнул, что самая «умная» розетка стоит недорого — около 200 гривен, поэтому устройство окупается буквально за первый месяц использования. В то же время он предостерег владельцев мощных водонагревателей от покупки самых дешёвых моделей: розетка должна иметь достаточный запас по току и соответствовать допустимой нагрузке прибора.

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В комментариях под постом развернулась дискуссия. Один из комментаторов усомнился в правильности выбранного графика и предложил перенести нагрев на период с 05:00 до 07:00 — то есть как можно ближе к утреннему пробуждению.

Впрочем, в ответах отметили, что существенной разницы не будет, ведь современный водонагреватель работает по принципу термоса: он не только нагревает воду, но и отлично удерживает тепло в течение длительного времени.

Скриншот из Threads

Большинство других пользователей одобрили опыт автора. Многие отметили, что уже давно используют подобные Wi-Fi-розетки или вручную контролируют работу прибора в льготные часы, и это действительно помогает существенно сократить ежемесячные расходы на коммунальные услуги.

Скриншот из Threads

Коммунальные услуги в Украине в 2026 году — последние новости

Отметим, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 4,32 грн/кВт·ч, однако украинцы могут существенно сэкономить, установив многозонный счетчик — двухзонный позволяет платить вдвое меньше ночью (с 23:00 до 07:00), а трехзонный — еще выгоднее, хотя и предусматривает пиковые часы с более высокой стоимостью. Нынешняя цена будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года, а дальнейшие изменения пока неизвестны.

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Кроме того, перед оплатой коммунальных счетов украинцам рекомендуют тщательно сверять лицевой счет, адрес, период начисления, показания счетчиков, тарифы и суммы — ошибка в любом поле может привести к неверному переводу средств. Специалисты подчеркивают, что данные следует брать исключительно из актуальной платежки или официального личного кабинета, а не из прошлогодних квитанций или сообщений в соцсетях.

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