Как стать миллионером: эксперты предлагают 9 действенных способов

Британские эксперты утверждают, что для того, чтобы накопить 1 миллион фунтов стерлингов, не обязательно быть человеком с высокими доходами. Для этого существует несколько простых способов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Инвестиции в фондовый рынок

Вложение денег в фондовый рынок — это лучший способ увеличить свой капитал, чем оставлять их на наличном счете, при условии, что вы можете пережить некоторые взлеты и падения на этом пути.

Эд Монк из инвестиционной группы Fidelity International утверждает, что тот, кто инвестирует 1666 фунтов стерлингов в месяц (то есть 20 000 фунтов стерлингов в год) в индивидуальный счет (ISA), может достичь отметки в 1 миллион фунтов стерлингов за 28 лет, при условии 5-процентного годового роста.

С ростом на 8 процентов в год они достигнут этого только за 21 год. Это, вероятно, будет предусматривать выбор более рискованных инвестиций.

Если инвестировать меньшие суммы, например, 500 фунтов стерлингов в месяц (6000 фунтов стерлингов в год), то первого миллиона придется ждать 36 лет, при условии 8-процентного годового роста.

Увеличение пенсионных взносов

В Британии лица в возрасте от 22 лет, которые зарабатывают не менее 10 000 фунтов стерлингов, автоматически регистрируются в пенсионной схеме своей компании. Как минимум, они должны вносить 5 процентов своей зарплаты, а их работодатель — 3 процента, хотя некоторые предприятия предлагают большую льготу.

По данным PensionBee, консолидатора пенсионных фондов, тот, кто согласится на участие в программе и начнет откладывать средства на пенсионный фонд в 20 лет, может достичь 1 миллиона фунтов стерлингов к 65 годам, ежемесячно внося 1150 фунтов стерлингов.

Чтобы стать пенсионным миллионером до выхода на пенсию, человеку, начиная с 30 лет, нужно будет откладывать 1500 фунтов стерлингов в месяц (562 фунта стерлингов от работника), а начиная с 40 лет — 2300 фунтов стерлингов в месяц (862 фунта стерлингов).

Доходы от подработки

Многие люди превратили свое хобби в подработку — способ зарабатывать деньги наряду с основной работой.

По данным Starling Bank, около четверти взрослых говорят, что они делают это, а среди представителей поколения Z (в возрасте от 14 до 29 лет) этот показатель возрастает до 34 процентов.

В Британии можно зарабатывать 1000 фунтов стерлингов в год вне работы, не декларируя это налоговой инспекции.

Энтони Маркс, которому сейчас 50 лет, еще в студенческие годы ходил на распродажи игрушек и памятных вещей из популярных сериалов, таких как «Звездные войны» и «Бурые птицы», а затем перепродал их на научно-фантастических конвенциях.

В этом году его компания, которая разрабатывает лицензированные продукты и коллекционные предметы для таких мультсериалов, как «Очень странные дела», «Последователи» и «Гарри Поттер», намерена заработать 4 миллиона фунтов стерлингов.

Инвестиции в недвижимость

Согласно официальным данным, средняя цена на жилье в Великобритании к концу 2025 года достигла 293 000 фунтов стерлингов, но многие дома стоят дороже.

Высокий спрос и низкое предложение десятилетиями приводили к росту цен на недвижимость, а это означает, что для многих людей их дом является самым ценным сокровищем.

По данным Управления национальной статистики, цены на жилье в Великобритании, в среднем цены росли на 3,7 процента в год с 2011 года. Недвижимость, которая стоит сегодня в среднем 293 000 фунтов стерлингов, достигнет 1 миллиона фунтов стерлингов только за 34 года, если предположить, что годовые темпы роста в течение последних 15 лет будут оставаться неизменными.

Аренда недвижимости

Владельцы недвижимости имеют возможность получить выгоду от роста цен на жилье, одновременно получая доход от аренды.

Агентство недвижимости Savills оценивает, что средняя годовая прибыль на одну недвижимость, исходя из типичного дохода арендодателя в размере 17 655 фунтов стерлингов в 2022/23 году, составила 9 021 фунт стерлингов.

Если предположить, что все это было бы сэкономлено, арендодателю нужно было бы арендовать шесть объектов недвижимости в течение 20 лет, чтобы получить достаточно арендной платы для заработка миллиона. Но это не учитывает рост цен на жилье.

Если учесть стоимость недвижимости, то у того, кто имеет 150 000 фунтов стерлингов, хватит 25-процентного депозита за три объекта недвижимости для сдачи в аренду, каждый стоимостью 200 000 фунтов стерлингов.

По данным инвестиционного приложения Moneyfarm, если предположить ежегодный рост цен на жилье на 3 процента, их состояние может превысить 1 миллион фунтов стерлингов примерно через 21 год.

Миллион для ребенка

В Британии родители, а также бабушки и дедушки могут ежегодно вкладывать до 9000 фунтов стерлингов на детский счет Junior ISA, а более долгий срок инвестирования позволяет сложным процентам действительно творить чудеса.

Согласно данным Fidelity, ежемесячные инвестиции в размере 750 фунтов стерлингов могут вырасти до 243 561 фунта стерлингов к тому времени, как ребенку исполнится 18 лет, при условии ежегодного роста на 5 процентов.

В случае роста на 8 процентов они могут достичь 333 855 фунтов стерлингов. В возрасте 18 лет ребенок или внук могут получить доступ к своим деньгам, но если они оставят их инвестированными, то вскоре могут оказаться в списке миллионеров.

Премиальные облигации

В Британии существуют премиальные облигации — сберегательный счет, где вместо уплаты процентов держатели облигаций участвуют в ежемесячном розыгрыше, чтобы выиграть необлагаемые призы от 25 фунтов стерлингов до двух джекпотов в размере 1 миллиона фунтов стерлингов.

Национальная сберегательная и инвестиционная компания, учреждение, поддерживаемое Казначейством и управляющее облигациями, утверждает, что эффективная призовая ставка (средний показатель, на который вы можете рассчитывать в выигрыше) составляет 3,6 процента, но гарантии нет.

Шансы выиграть джекпот составляют примерно 66 миллиардов к одному.

Наследство заранее

В Британии все больше семей передают свое состояние по наследству раньше, чтобы помочь следующему поколению, а также избежать уплаты налога на наследство в будущем.

Хотя можно дарить 3000 фунтов стерлингов в год, не платя налог на наследство, вы можете передать гораздо больше, если спланируете заранее. Согласно правилу семи лет, подарки любого размера не подлежат уплате налога на наследство, если даритель проживет семь лет после их совершения. Если даритель умрет раньше, налог на наследство взимается по скользящей шкале.

Согласно исследованию компании SunLife, которая занимается страхованием жизни, каждый пятый человек старше 50 лет в течение последних пяти лет дарил денежные подарки близким. Средний подарок составляет 12 323 фунта стерлингов, а если деньги идут на залог за жилье, то возрастает до 30 634 фунтов стерлингов.

Возможно, это не путь к наследованию 1 миллиона фунтов стерлингов, но сбережение или инвестирование финансового подарка может стать трамплином к будущему богатству.

Игра с «Огнем»

Популярное онлайн-сообщество под названием Fire («Огонь), что расшифровывается как „Финансовая независимость, ранний выход на пенсию“, может стать ключом к накоплению богатства на 1 миллион фунтов стерлингов.

Это движение популярно в США и выступает за то, чтобы как можно больше инвестировать в свою молодежь, чтобы вы могли прекратить или уменьшить объем своей работы задолго до пенсионного возраста. Те, кто экономит на огне, обычно живут скромно, чтобы сэкономить до 70 процентов своей зарплаты.

Иэн Фатчер, финансовый планировщик в Quilter, говорит: «Это требует настоящей дисциплины, но тот, кто живет экономно, экономя от 50 до 70 процентов своего дохода, теоретически может достичь семизначного богатства в течение нескольких десятилетий».

Многие вкладчики FIRE стремятся создать фонд в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, поскольку расчеты показывают, что этого может быть достаточно для жизни, если им управлять тщательно. Это требует соблюдения так называемого правила 4 процентов, когда вы снимаете 4 процента своих сбережений в качестве годового дохода, а остальное инвестируете для дальнейшего роста.

