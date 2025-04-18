Как торговые войны Трампа повлияют на Украину: ответ НБУ

Основными рисками для Украины является ослабление мировой экономики / © Pixabay

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Обострение торговых противостояний в мире пока не сказалось на украинской экономике, однако в дальнейшем будет сдерживать ее восстановление.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

«Тарифные войны, вероятно, приведут к ослаблению внешнего спроса на отдельные товары украинского экспорта, хотя агропродукция будет оставаться востребованной даже в условиях охлаждения мировой экономики», — считают аналитики регулятора.

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НБУ прогнозирует, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1%. Этому должны способствовать увеличению урожаев и уменьшению дефицита электроэнергии, а также значительные оборонные заказы, что в целом будет оказывать положительное влияние на промышленность.

Ожидается, что в 2026-2027 годах рост реального ВВП ускорится до 3,7–3,9%.

С другой стороны, частные инвестиции и потребление должны компенсировать эффекты фискальной консолидации на фоне уменьшения объемов международной финансовой помощи.

Напомним, введение администрацией Дональда Трампа жесткого тарифного режима повлекло за собой глубокую обеспокоенность на финансовых рынках. Инвесторы остаются в напряжении, а курс американской валюты показывает значительное падение.

В начале апреля Дональд Трамп заявил, что введет взаимные пошлины на товары из всех стран мира в размере 10%. Также США ввели 25-процентные тарифы на весь импорт автомобилей в США. Они заработали с 3 апреля. Трамп подчеркнул, что 2 апреля для США стал «днем экономической независимости».