Как убедить рекрутера: 5 важных советов по написанию резюме от западных экспертов

Как убедить рекрутера: 5 важных советов по написанию резюме от западных экспертов

Менеджер по найму персонала тратит 7,4 секунды на просмотр резюме, прежде чем решить, стоит ли присмотреться к кандидату внимательнее.

Вы надеетесь найти новую работу, но не уверены, что резюме произведет хорошее впечатление на рекрутера? Как подходят к выбору кандидатов работодатели и как подобрать необходимые слова при поиске работы, говорится в материале CNBC.

Первое, что нужно сделать, это изменить свое мышление, считает сертифицированный профессиональный тренер по карьерному росту Мэтт Глодз, основатель чикагской фирмы Resume Pilots.

"Перестаньте так много думать о себе и больше думайте о том, что ищет и ожидает увидеть ваш рекрутер", — призвал эксперт.

Так, пандемия COVID-19 сместила акценты на то, что работодатели считают важным, например отношение к вакцинации. По данным сайта карьерных Ladders, количество вакансий, требующих, чтобы кандидаты были вакцинированы против коронавируса, с конца сентября удвоилось.

Фактически 33% менеджеров по найму автоматически выбрасывают резюме, не содержащие данных о вакцинации, показал опрос ResumeBuilder.com.

Пять стратегий, которые помогут сделать ваше резюме успешным:

1.Продемонстрируйте гибкость

Адаптивность и гибкость – это основные навыки, которые, по мнению работодателей, имеют большую важность после пандемии. Критическое мышление и решение проблем, общение, сотрудничество и работа в команде также важны для работодателей в наши дни.

Указать эти навыки в своем резюме, не просто перечисляя их, может показаться сложным. Поэтому подумайте о последней работе, которая может продемонстрировать эти навыки. Если вы работали удаленно во время пандемии, не забудьте упомянуть это тоже.

2. Подайте убедительный рассказ

TopResume рекомендует подавать гибридный формат резюме, не полностью хронологический. Верхняя треть резюме должна убедить работодателя, почему нужно говорить именно с вами. Там следует поместить контактную информацию, профессиональное звание, профессиональное резюме и сферы знаний. А потом уже расписать свой опыт работы.

3. Покажите свои достижения

Рекрутеры хотят видеть достижения, реализуемые на своей предыдущей или текущей работе. Если ваш раздел об опыте основывается на задачах и повседневных обязанностях, он будет выглядеть не больше, чем описание должности. Работодатели же хотят видеть ваш потенциал.

К примеру, расскажите, насколько вам удалось увеличить доход компании или сэкономить деньги фирмы.

4. Формат имеет значение

Исследование Ladders в 2018 году показало, что менеджер по найму персонала тратит 7,4 секунды на сканирование резюме, прежде чем решить, стоит ли присмотреться к кандидату внимательнее.

"Когда у вас так мало времени, чтобы привлечь их, вы должны убедиться, что им легко отсканировать и понять ваш рассказ", — отмечает Аманда Огюстин, эксперт по карьерным советам в службе составления резюме TopResume в Нью-Йорке.

5. Не забудьте о сопроводительном письме

Когда TopResume спросил менеджеров по найму, чаще они читают сопроводительные письма сейчас, чем до пандемии, 48% ответили "да".

"Это не повредит вашему резюме, если вы его включите, но вы можете снизить свои шансы на обратный звонок, если этого не сделаете", – сказал Огюстин.

Отметим, что в Украине практика отправки сопроводительного письма только приобретает популярность, тогда как Европе это распространенное правило деловой этики.

В сопроводительном письме вы убеждаете работодателя, почему ему следует нанять именно вас, и объясняете свою мотивацию. Однако не стоит использовать для написания этого письма шаблоны, "гуляющие" в Интернете. Рекрутер может сразу об этом догадаться, ведь в его руки попадают десятки резюме. Лучше всего в сопроводительном письме просто быть собой.

Напомним, что американские экономисты прогнозируют вынужденное увеличение зарплат.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку