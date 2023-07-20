Как Украина сможет экспортировать свое зерно по альтернативным маршрутам: объяснение министра

Украина может использовать порты Хорватии для доставки своего зерна за границу, однако их мощностей будет мало, а потому нужно будет привлекать порты в других государствах.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Он отметил, что использование портов Хорватии будет недостаточно, чтобы эффективно экспортировать украинскую агропродукцию.

"Это частично жизнеспособный вариант (привлечь для зерновой сделки порты Хорватии, - ред.)... Нет панацеи, ни один порт не решит всех проблем. Этот маршрут условно пойдет через Закарпатье, Венгрию... Объем - это какие-то сотни тысяч (тонн, - ред.), а нам надо миллионы... Думаю, что на Адриатическом море можно задействовать и словенские, и итальянские порты... а также балтийские порты Литвы, Латвии, Германии, Голландии", - пояснил министр.

Экспорт зерна из Украины и действия российского террористического режима

Напомним, что Хорватия готова помочь найти альтернативные направления для экспорта украинского зерна.

Как известно, 17 июля истек срок договора "зернового соглашения", которое было подписано между РФ и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022-го. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения". Также страна-оккупант заявила, что будет уничтожать все гражданские суда, следующие из украинских портов. В Минобороны Украины ответили зеркальными действиями.

Российская террористическая армия также обстреляла порты Одессы и уничтожила зерно, которое должно было попасть в Китай.

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