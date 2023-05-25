Как украинцам лучше хранить деньги, чтобы спасти от инфляции: советы банкира

Среди советов эксперта, как ни странно, открытие депозитного счета в гривне.

Нацбанк Украины предлагает украинцам привлекательные процентные ставки по депозитам в гривне, а также может ослабить некоторые валютные ограничения.

Об этом заявил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии "24 канала".

Почему именно гривневые депозиты

Эксперт советует держать деньги в гривне на депозитном счете. По его мнению, это сбережет сбережения от последствий инфляции и может принести небольшой дополнительный доход.

"Если говорить, можем ли мы рассчитывать на гривну, чтобы не происходило обесценивание наших сбережений? Ответ: да, можем. Мы видим, что инфляция уже имеет четкий и постоянный тренд на замедление", — заверил банкир.

По его словам, гривневые депозиты имеют доходность на уровне 20%. При нынешнем уровне инфляции это позволяет не только сэкономить, но и приумножить средства.

Военные облигации

Дубас рассказал, что военные облигации имеют доходность 20,5%. Покупка военной облигации поможет государству и позволит сохранить собственные средства.

Валюта

Тем не менее, эксперт советует помнить о диверсификации рисков и части средств удерживать в иностранных валютах.

"Курс гривны сейчас зафиксирован к доллару, но, по моему мнению, НБУ будет постепенно отпускать валютные ограничения и в среднесрочной перспективе мы вернемся к плавающему обменному курсу. Это абсолютно адекватные условия для нормальных государств не в условиях войны", – говорит глава Ассоциации украинских банков. .

Ранее в Нацбанке разъяснили, в какой валюте лучше не держать сбережения.

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