Как украинцам лучше хранить деньги, чтобы спасти от инфляции: советы банкира

Среди советов эксперта, как ни странно, открытие депозитного счета в гривне.
Нацбанк Украины предлагает украинцам привлекательные процентные ставки по депозитам в гривне, а также может ослабить некоторые валютные ограничения.
Об этом заявил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии "24 канала".
Почему именно гривневые депозиты
Эксперт советует держать деньги в гривне на депозитном счете. По его мнению, это сбережет сбережения от последствий инфляции и может принести небольшой дополнительный доход.
"Если говорить, можем ли мы рассчитывать на гривну, чтобы не происходило обесценивание наших сбережений? Ответ: да, можем. Мы видим, что инфляция уже имеет четкий и постоянный тренд на замедление", — заверил банкир.
По его словам, гривневые депозиты имеют доходность на уровне 20%. При нынешнем уровне инфляции это позволяет не только сэкономить, но и приумножить средства.
Военные облигации
Дубас рассказал, что военные облигации имеют доходность 20,5%. Покупка военной облигации поможет государству и позволит сохранить собственные средства.
Валюта
Тем не менее, эксперт советует помнить о диверсификации рисков и части средств удерживать в иностранных валютах.
"Курс гривны сейчас зафиксирован к доллару, но, по моему мнению, НБУ будет постепенно отпускать валютные ограничения и в среднесрочной перспективе мы вернемся к плавающему обменному курсу. Это абсолютно адекватные условия для нормальных государств не в условиях войны", – говорит глава Ассоциации украинских банков. .
Ранее в Нацбанке разъяснили, в какой валюте лучше не держать сбережения.
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