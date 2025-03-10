Как украинцы обогатили бюджет Польши: в госбанке ошеломили суммой

Украинские мигранты только в 2024 году помогли увеличить поступления в бюджет Польши на 15,1 млрд. злотых.

Украинцы в прошлом году внесли в бюджет Польши около 4 млрд долларов (15,1 млрд злотых).

Такие оценки приводит государственный банк экономики Польши (BGK), передает Bankier.pl.

"Учитывая ориентировочную сумму налогов, уплаченных в Польше мигрантами из Украины, можно констатировать, что с каждого одного злотого, полученного гражданами Украины по программе "Семья 800 плюс", мигранты платили в польский госбюджет около 5,4 злотых", — сообщили финансовые эксперты банка.

Польские средние и крупные компании в 2025 году планируют увеличить трудоустройство среди работников из ЕС, в частности из Украины.

По предварительным оценкам, в Польше может находиться более двух миллионов граждан Украины, из которых около миллиона приехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Тем временем Варшава "выставила" счет по поводу денег, которые Польша потратила на Украину за три года войны.

Читайте также: