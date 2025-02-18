Как украинцы потратили средства "Зимової єПідтримки": основные направления

В целом с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 украинцы потратили 6,7 млрд грн из полученных 9,6 млрд грн.

Государственная программа "Зимова єПідтримка", введенная для помощи гражданам в зимний период, уже доказала свою эффективность. Большинство полученных средств украинцы направили на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, лекарств и других неотложных потребностей.

По словам Первой вице-премьер-министра Украины — Министерства экономики –Юлии Свириденко, эти расходы не только помогают людям, но и поддерживают отечественный бизнес и способствуют наполнению бюджета.

"Программа выполняет свою главную функцию – помогает людям в сложные зимние месяцы. 56% средств было потрачено на оплату коммуналки. В то же время часть денег пошла на мобильную связь, лекарства, транспортные услуги, книги. Это не только обеспечение базовых потребностей, но и поддержка экономики через создание рабочих мест и налоги, которые финансируют наши Силы", – уточнила Свириденко.

Как украинцы распределили выплаты?

В целом с 25 октября 2024 по 1 февраля 2025 украинцы потратили 6,7 млрд грн из полученных 9,6 млрд грн.

Самые популярные направления расходов:

Коммунальные услуги – 3,8 млрд грн (56% от общей суммы)

Телекоммуникации (мобильная связь, интернет) – 1,4 млрд грн

Заведения питания – 386 млн грн

Лекарства и медицинские средства – 189 млн. грн.

Компьютерные услуги и IT – 187 млн грн

Благотворительность – 177 млн грн

Книги и печатная продукция – 147 млн. грн.

Транспортные услуги (железнодорожные перевозки, общественный транспорт) – 90 млн. грн.

Кинотеатры – 47 млн грн

Почтовые услуги – 42 млн грн

Платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн

По состоянию на 17 февраля 2025 года количество поданных заявок на выплату 1000 гривен через приложение Действие и банки-партнеры достигло 12 миллионов, из которых 3 миллиона – это заявки на выплаты на детей.

Напомним, что правительство расширило некоторые программы "Зимової єПідтримки", чтобы больше украинцев могли ими воспользоваться.