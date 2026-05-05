Как украинцам не потерять деньги в ЕС: правила финансовой безопасности

Бегство от войны заставило миллионы украинцев искать убежища в Европе, где они столкнулись с совершенно новыми правилами банковского обслуживания. То, что в Украине считается нормой, в ЕС может привести к мгновенной блокировке карт.

Об этом пишет «Минфин».

«Главные задачи финансового мониторинга в Украине и странах ЕС одинаковы — не допустить отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование незаконной деятельности и уклонение от уплаты налогов», — отмечают специалисты.

Однако на практике механизмы проверок разительно отличаются.

В Украине процедура открытия счета для физических лиц и ФЛП максимально упрощена. В большинстве случаев первоначальная проверка ограничивается только базовыми данными клиента. Углубленный финансовый мониторинг начинает действовать уже позже, когда по счету проходят активные операции. Поэтому открыть карту в Украине можно очень быстро и с минимальным пакетом документов.

В Европе все по-другому. Банки ЕС строго соблюдают принцип KYC (Know Your Customer — знай своего клиента). Эта жесткая проверка проходит еще до того, как счет будет активирован.

«Докажите источники ваших доходов, подтвердите налоговое резидентство и четко объясните цель использования счета», — такие требования слышат украинцы от клерков в ЕС.

Какие «красные флажки» для банков

Обычные переводы между счетами или использованием личной карты для предпринимательской деятельности в Европе являются табу и мгновенным триггером для финмониторинга.

В банках Польши, Германии и Чехии разграничение бизнес- и частных счетов — это железное правило. Любая операция оценивается по поводу ее экономического смысла. Если банк не видит логического обоснования перевода, то его расценивают как высокий риск.

Еще одна неочевидная для многих проблема — актуализация персональных данных. Украинские клиенты все чаще жалуются на заморозку средств из-за того, что они своевременно не обновили информацию о себе.

Для нерезидентов и мигрантов в ЕС это критично. К примеру, германские банки, действуя по риск-ориентированному подходу, могут потребовать от клиентов с завышенным риском обновлять данные по меньшей мере раз в год. Аналогичные строгие правила действуют в Польше и Чехии: игнорирование запроса банка равно потере доступа к деньгам.

В Украине финансовый мониторинг чаще всего срабатывает на нетипично крупные переводы, регулярные P2P-переводы между разными получателями, криптовалютные операции и движение средств между личными счетами и ФЛП. Обычно банк временно ограничивает сделки и дает клиенту шанс объяснить происхождение средств.

Европейские банки действуют куда безапелляционнее. Они используют автоматизированные системы оценки рисков. Если алгоритм видит подозрение, то счет могут заблокировать мгновенно, даже без предварительного запроса документов. И что самое страшное — решение часто окончательно, без детальных объяснений клиенту.

По данным Национального банка Украины, только в 2025 году поступило почти 61 тысяча обращений граждан, и более 10% из них (6423) касались именно блокировки или ареста счетов.

В Европе ситуация не менее масштабная, хотя регуляторы неохотно делятся статистикой блокировок. Известно, что в Германии в 2023 году банки подали более 310 тысяч сообщений о подозрительных операциях, а в прошлом году осуществили около полумиллиона запросов к счетам. Между тем, в Польше во время проверок сотен финансовых учреждений регулярно выявляют нарушения, связанные с остановкой операций.

