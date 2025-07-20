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Как украинцам открыть свой бизнес в Польше: инструкция и интересные факты
ТСН.ua собрал все, что нужно знать украинцам, задумавшим открыть собственное дело в Польше.
Украинцы, находящиеся в Польше на законных основаниях, могут открыть свой бизнес наравне с гражданами Евросоюза.
Как это сделать, пишут InPoland и Business.org.ua.
Как получить PESEL
Чтобы открыть бизнес в Польше, украинцы должны иметь PESEL — налоговый идентификационный номер, позволяющий идентифицировать личность, аналогично украинскому ИНН.
Украинцы с легальным статусом могут получить PESEL, подав заявление в любом управлении гмины (наименьшая административная единица в Польше, аналог территориальной громады в Украине). Заявление можно заполнить самостоятельно или с помощью сотрудника офиса на основе предоставленных заявителем данных. Ее можно заполнить либо на польско-украинском языке, либо на польско-русском языке.
Заявление о предоставлении номера включает:
фотографию;
имя (имена), фамилию и девичью фамилию;
гражданство;
номера PESEL родителей (если они есть);
дату, место и страну рождения;
пол;
дату въезда на территорию Польши;
дату подачи заявления;
дату и место пересечения границы, не являющейся границей Республики Польша (если въезд не осуществлялся непосредственно с территории Украины);
сведения о том, брали у лица отпечатки пальцев.
Что такое доверенный профиль на Pesel
Для создания доверенного профиля к заявлению на Pesel нужно добавить:
электронный адрес,
номер мобильного телефона,
согласие на внесение информации в реестр контактных данных физических лиц,
согласие в подтверждение доверенного профиля.
Доверенный профиль — это бесплатный инструмент, позволяющий подтверждать свое лицо в электронных системах администрирования и подписывать документы доверенной подписью.
Как открыть ФЛП (JDG) в Польше
Первым шагом для открытия бизнеса является получение номера PESEL с отметкой UKR и наличие актуального места жительства в Польше.
Наиболее распространенной формой бизнеса является аналог украинского ФЛП (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, JDG). Наличие номера PESEL с отметкой UKR позволяет регистрировать деятельность в форме физического лица-предпринимателя (JDG) или основывать компании, в частности Sp. z oo (сообщество с ограниченной ответственностью).
Украинец может подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности через платформу CEIDG или непосредственно в муниципалитете (Urząd Gminy). Для этого требуется польский номер телефона, банковский счет и профиль доверия (Profil Zaufany) для электронной идентификации.
После регистрации предпринимательской деятельности необходимо выбрать форму налогообложения (в зависимости от вида деятельности), зарегистрироваться в налоговой (Urząd Skarbowy) и ZUS (Управление социального страхования Польши — Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — для уплаты социальных взносов.
Если предприниматель планирует вести лицензируемую деятельность (например, транспорт, торговля алкоголем), дополнительно нужно получить соответствующие разрешения.
Как открыть ООО (Sp. z oo) в Польше
Украинцы также могут основывать компании Sp. z oo (польское общество с ограниченной ответственностью), требующее минимального уставного капитала 5 000 злотых. Это отдельное юридическое лицо с собственной ответственностью и расширенными возможностями оптимизации налогообложения.
Регистрация происходит через систему S24 или у нотариуса. Основная ставка налога — 9% от прибыли.
Раньше мы писали, сколько украинцев в Польше трудоустроено официально.