Как украинцам открыть свой бизнес в Польше: инструкция и интересные факты

Украинцы в Польше

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Украинцы, находящиеся в Польше на законных основаниях, могут открыть свой бизнес наравне с гражданами Евросоюза.

Как это сделать, пишут InPoland и Business.org.ua.

Как получить PESEL

Чтобы открыть бизнес в Польше, украинцы должны иметь PESEL — налоговый идентификационный номер, позволяющий идентифицировать личность, аналогично украинскому ИНН.

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Украинцы с легальным статусом могут получить PESEL, подав заявление в любом управлении гмины (наименьшая административная единица в Польше, аналог территориальной громады в Украине). Заявление можно заполнить самостоятельно или с помощью сотрудника офиса на основе предоставленных заявителем данных. Ее можно заполнить либо на польско-украинском языке, либо на польско-русском языке.

Заявление о предоставлении номера включает:

фотографию;

имя (имена), фамилию и девичью фамилию;

гражданство;

номера PESEL родителей (если они есть);

дату, место и страну рождения;

пол;

дату въезда на территорию Польши;

дату подачи заявления;

дату и место пересечения границы, не являющейся границей Республики Польша (если въезд не осуществлялся непосредственно с территории Украины);

сведения о том, брали у лица отпечатки пальцев.

Что такое доверенный профиль на Pesel

Для создания доверенного профиля к заявлению на Pesel нужно добавить:

электронный адрес,

номер мобильного телефона,

согласие на внесение информации в реестр контактных данных физических лиц,

согласие в подтверждение доверенного профиля.

Доверенный профиль — это бесплатный инструмент, позволяющий подтверждать свое лицо в электронных системах администрирования и подписывать документы доверенной подписью.

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Как открыть ФЛП (JDG) в Польше

Первым шагом для открытия бизнеса является получение номера PESEL с отметкой UKR и наличие актуального места жительства в Польше.

Наиболее распространенной формой бизнеса является аналог украинского ФЛП (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, JDG). Наличие номера PESEL с отметкой UKR позволяет регистрировать деятельность в форме физического лица-предпринимателя (JDG) или основывать компании, в частности Sp. z oo (сообщество с ограниченной ответственностью).

Украинец может подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности через платформу CEIDG или непосредственно в муниципалитете (Urząd Gminy). Для этого требуется польский номер телефона, банковский счет и профиль доверия (Profil Zaufany) для электронной идентификации.

После регистрации предпринимательской деятельности необходимо выбрать форму налогообложения (в зависимости от вида деятельности), зарегистрироваться в налоговой (Urząd Skarbowy) и ZUS (Управление социального страхования Польши — Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — для уплаты социальных взносов.

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Если предприниматель планирует вести лицензируемую деятельность (например, транспорт, торговля алкоголем), дополнительно нужно получить соответствующие разрешения.

Как открыть ООО (Sp. z oo) в Польше

Украинцы также могут основывать компании Sp. z oo (польское общество с ограниченной ответственностью), требующее минимального уставного капитала 5 000 злотых. Это отдельное юридическое лицо с собственной ответственностью и расширенными возможностями оптимизации налогообложения.

Регистрация происходит через систему S24 или у нотариуса. Основная ставка налога — 9% от прибыли.

Раньше мы писали, сколько украинцев в Польше трудоустроено официально.

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