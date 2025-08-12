Как украинцам получить польскую пенсию: условия, стаж и размер выплат

Деньги / © Reuters

Граждане Украины могут претендовать на пенсию от польского правительства, но лишь при условии соблюдения установленных правил и требований.

Об этом пишет издание inPoland.

Как получать пенсию от Польши в Украине?

Польское управление социального страхования (ZUS) может назначать пенсии украинцам, если они:

постоянно проживают в Польше;

официально трудоустроены;

платят пенсионные взносы.

Важным является и возраст выхода на пенсию:

60 лет — для женщин;

65 лет — для мужчин.

Кроме того, нужно иметь страховой стаж: не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Заметим, что благодаря действующему с 2012 года соглашению между Украиной и Польшей, украинцы могут получать пенсию из обоих государств. Размер выплат в каждой стране определяется пропорционально отработанному там стажу.

Важно: Польша не платит за украинский трудовой стаж, а Украина — за польский.

Размер минимальной пенсии в Польше

С 1 марта 2025 года минимальная пенсия в Польше выросла на 97,95 злотых и теперь составляет 1 878 злотых в месяц (21 319 грн). После уплаты налогов пенсионер получает 1 709 злотых «на руки» (19 391 грн).

К слову, польское правительство утвердило проект закона, который расширяет определение «трудового стажа». В него планируют засчитывать не только официальное трудоустройство, но и периоды ведения собственной предпринимательской деятельности и работу по гражданско-правовым договорам. Изменения должны вступить в силу в 2026 году.