Как украинцам получить польскую пенсию: условия, стаж и размер выплат
Украинцы, которые работали в Польше, могут претендовать на пенсионные выплаты от этой страны.
Граждане Украины могут претендовать на пенсию от польского правительства, но лишь при условии соблюдения установленных правил и требований.
Об этом пишет издание inPoland.
Как получать пенсию от Польши в Украине?
Польское управление социального страхования (ZUS) может назначать пенсии украинцам, если они:
постоянно проживают в Польше;
официально трудоустроены;
платят пенсионные взносы.
Важным является и возраст выхода на пенсию:
60 лет — для женщин;
65 лет — для мужчин.
Кроме того, нужно иметь страховой стаж: не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Заметим, что благодаря действующему с 2012 года соглашению между Украиной и Польшей, украинцы могут получать пенсию из обоих государств. Размер выплат в каждой стране определяется пропорционально отработанному там стажу.
Важно: Польша не платит за украинский трудовой стаж, а Украина — за польский.
Размер минимальной пенсии в Польше
С 1 марта 2025 года минимальная пенсия в Польше выросла на 97,95 злотых и теперь составляет 1 878 злотых в месяц (21 319 грн). После уплаты налогов пенсионер получает 1 709 злотых «на руки» (19 391 грн).
К слову, польское правительство утвердило проект закона, который расширяет определение «трудового стажа». В него планируют засчитывать не только официальное трудоустройство, но и периоды ведения собственной предпринимательской деятельности и работу по гражданско-правовым договорам. Изменения должны вступить в силу в 2026 году.