Как уменьшить платежки за воду: ученые посоветовали пересмотреть несколько привычек

Как уменьшить платежки по воде / © Pixabay

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Счета за коммунальные услуги заставляют постоянно искать способы, как сэкономить. Начать стоит с собственной ванной комнаты, ведь именно она является источником высоких счетов за воду. Как научиться экономить воду и какие привычки провоцируют неприятные платежки?

Об этом пишет Gizmodo.

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Какие привычки в ванной увеличивают платежки за воду

Ученые из Университета Суррея в Великобритании вместе с коллегами исследовали поведение жителей Германии и выяснили, что заставляет нас тратить больше воды, чем действительно нужно.

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Как оказалось, даже мельчайшие изменения в ежедневной рутине могут ощутимо сохранить как саму воду, так и деньги. По данным исследователей, во многих уголках мира именно душ и ванна являются главной статьей расходов в платежках за воду, ведь на них приходится от 25 до 40% всего внутреннего потребления.

«Оказалось, что главным фактором использования воды является не то, кто вы или где живете. Самое важное — это то, что вы на самом деле делаете в душе», — отметил соавтор исследования Пабло Перейра-Доэль из Института постоянства при Университете Суррея.

Обычно правительства и компании пытаются регулировать потребление путем повышения тарифов или внедрения экономичных насадок для душа. А реальные ежедневные привычки людей остаются без внимания.

Авторы исследования проанализировали данные 319 немецких домохозяйств. В ванных комнатах участников установили «умные» датчики, которые фиксировали время и способ мытья, а сами добровольцы заполняли опросники сразу после выхода из душа. Всего за зиму ученые отследили 8550 походов в душ.

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Результаты оказались неожиданными: пол, наличие работы, количество жильцов в квартире или то, кто оплачивает счета, почти не влияют на длительность мытья. Решающую роль играет само поведение.

Среди того, что фигурировало чаще всего, — повторное нанесение шампуня. Если человек намыливал голову дважды или более за один поход в душ, процедура затягивалась примерно на 27%, и воды тратилось больше.

Также заметно увеличивает количество израсходованной воды постоянное включение и выключение кранов якобы для экономии. От этого общее время, проведенное в душе, росло на 20%.

А еще исследование показало, что люди моложе 50 лет обычно моются дольше. Кроме того, в регионах с более мягкой водой процедуры длились ориентировочно на 23% дольше, чем там, где вода жесткая.

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По результатам исследования подсказали простые шаги по экономии воды и своих денег. Специалисты посоветовали уменьшить количество косметических средств, которыми вы пользуетесь в душе, отказаться от большого количества намыливаний тела и повторного мытья чистой головы.

Как платить меньше за свет в 2026 году

Напомним, базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн. за 1 кВт-ч. Но украинцы могут уменьшить расходы, если будут использовать льготные условия, зонный учет и планировать потребление.

Для бытовых потребителей, которые имеют электроотопление или живут в негазифицированных домах, действует сниженная ставка 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Дополнительно сэкономить позволяет двухзонный счетчик: с 23:00 до 07:00 ночной тариф составляет 2,16 грн за кВт-ч, а для лиц со льготами на отопление — 1,32 грн за кВт-ч.

Платить меньше можно и с помощью бытовых привычек. Энергетики советуют включать мощные приборы и стиральные машины ночью, использовать энергосберегающие лампы, следить за исправностью техники и не оставлять устройства в режиме ожидания.

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