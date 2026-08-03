- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 3 мин
Как уменьшить платежки за воду: ученые посоветовали пересмотреть несколько привычек
Обычные ежедневные ритуалы могут существенно увеличивать платежки за воду. Новое исследование объяснило, какие привычки стоит изменить, чтобы начать экономить уже сегодня.
Счета за коммунальные услуги заставляют постоянно искать способы, как сэкономить. Начать стоит с собственной ванной комнаты, ведь именно она является источником высоких счетов за воду. Как научиться экономить воду и какие привычки провоцируют неприятные платежки?
Об этом пишет Gizmodo.
Какие привычки в ванной увеличивают платежки за воду
Ученые из Университета Суррея в Великобритании вместе с коллегами исследовали поведение жителей Германии и выяснили, что заставляет нас тратить больше воды, чем действительно нужно.
Как оказалось, даже мельчайшие изменения в ежедневной рутине могут ощутимо сохранить как саму воду, так и деньги. По данным исследователей, во многих уголках мира именно душ и ванна являются главной статьей расходов в платежках за воду, ведь на них приходится от 25 до 40% всего внутреннего потребления.
«Оказалось, что главным фактором использования воды является не то, кто вы или где живете. Самое важное — это то, что вы на самом деле делаете в душе», — отметил соавтор исследования Пабло Перейра-Доэль из Института постоянства при Университете Суррея.
Обычно правительства и компании пытаются регулировать потребление путем повышения тарифов или внедрения экономичных насадок для душа. А реальные ежедневные привычки людей остаются без внимания.
Авторы исследования проанализировали данные 319 немецких домохозяйств. В ванных комнатах участников установили «умные» датчики, которые фиксировали время и способ мытья, а сами добровольцы заполняли опросники сразу после выхода из душа. Всего за зиму ученые отследили 8550 походов в душ.
Результаты оказались неожиданными: пол, наличие работы, количество жильцов в квартире или то, кто оплачивает счета, почти не влияют на длительность мытья. Решающую роль играет само поведение.
Среди того, что фигурировало чаще всего, — повторное нанесение шампуня. Если человек намыливал голову дважды или более за один поход в душ, процедура затягивалась примерно на 27%, и воды тратилось больше.
Также заметно увеличивает количество израсходованной воды постоянное включение и выключение кранов якобы для экономии. От этого общее время, проведенное в душе, росло на 20%.
А еще исследование показало, что люди моложе 50 лет обычно моются дольше. Кроме того, в регионах с более мягкой водой процедуры длились ориентировочно на 23% дольше, чем там, где вода жесткая.
По результатам исследования подсказали простые шаги по экономии воды и своих денег. Специалисты посоветовали уменьшить количество косметических средств, которыми вы пользуетесь в душе, отказаться от большого количества намыливаний тела и повторного мытья чистой головы.
Как платить меньше за свет в 2026 году
Напомним, базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн. за 1 кВт-ч. Но украинцы могут уменьшить расходы, если будут использовать льготные условия, зонный учет и планировать потребление.
Для бытовых потребителей, которые имеют электроотопление или живут в негазифицированных домах, действует сниженная ставка 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Дополнительно сэкономить позволяет двухзонный счетчик: с 23:00 до 07:00 ночной тариф составляет 2,16 грн за кВт-ч, а для лиц со льготами на отопление — 1,32 грн за кВт-ч.
Платить меньше можно и с помощью бытовых привычек. Энергетики советуют включать мощные приборы и стиральные машины ночью, использовать энергосберегающие лампы, следить за исправностью техники и не оставлять устройства в режиме ожидания.