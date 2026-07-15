Как увеличить пенсию на 54%: в ПФУ объяснили, кто может получить более высокие выплаты

Как увеличить пенсию на 54%

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Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают официально работать и не спешат на пенсию и оформление выплат, имеют право существенно повысить размер своих будущих выплат. Механизм поощрения людей оставаться на рынке труда прописан в действующем законодательстве.

Об этом пишут в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия может вырасти на 54%: почему выгодно уходить на пенсию позже и продолжать работать

Как разъясняют в Пенсионном фонде Украины, основания для повышенных выплат пенсии имеют те, кто достиг 60 лет и сформировал необходимый страховой стаж, однако сознательно отложили обращение за назначением пенсии.

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Размер бонусных процентов напрямую зависит от продолжительности отсрочки обращения за пенсией:

До 5 лет включительно: основной размер пенсии растет на 0,5% за каждый полный отсроченный месяц. Например, 1 дополнительно проработанный год прибавляет 6% к пенсии, а 2 года — 12%;

Более 5 лет: коэффициент повышения составляет 0,75% за каждый месяц. Если выход на пенсию отложить на 6 лет — 72 месяца, итоговая выплата вырастет на 54%.

Несмотря на потенциальный рост ежемесячного дохода, специалисты предостерегают: такое решение не всегда финансово оправдано. Перед тем, как отказываться от своевременного оформления выплат, гражданам советуют подробно оценить состояние здоровья, собственные жизненные обстоятельства и сопоставить потенциальную выгоду с реальными потерями.

Как рассчитать повышенную пенсию

Если вы отсрочите выход на пенсию на два года, вы суммарно потеряете около 120 тысяч гривен выплат за этот период.

Если после назначения надбавка к месячной пенсии составит 600 гривен, для полной компенсации потерянных 120 тысяч понадобится более 16 лет получения повышенной пенсии.

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В итоге эксперты рекомендуют тщательно просчитывать персональные цифры, ведь отсрочка выхода на пенсию может оказаться выгодным шагом для одних граждан, но убыточным для других.

Доплата к пенсии в августе: кто получит

Напомним, в августе 2026 года отдельные категории украинцев получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости в размере от 450 до 3100 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, выплаты назначены ветеранам, членам семей погибших защитников, лицам с инвалидностью в результате войны и гражданам с особыми заслугами перед Родиной.

В частности, участники войны и бывшие узники концлагерей получат 450 грн., члены семей погибших — 650 грн., участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства — 1000 грн., а лица с инвалидностью в результате войны и лица с особыми заслугами — от 2700 грн.

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Большинству пенсионеров средства начислят автоматически вместе с августовской пенсией. Остальные получатели должны подать заявление с указанием личных данных, документа, подтверждающего льготу, и банковского счета.

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