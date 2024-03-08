Как узнать размер будущей пенсии в Украине: инструкция

В Украине узнать размер своей пенсии можно на пенсионном портале. Для этого в онлайн-калькуляторе следует указать "с учетом приобретенного в будущем стажа".

Об этом заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала Oboz.ua.

Марчак рассказала, что провела со своими друзьями эксперимент: всем предложила зайти на портал Пенсионного фонда и узнать будущий размер пенсии. Когда все начали смотреть, то у кого-то это было 18 тыс., у кого-то — 2,5 тыс.

Также читайте Какую пенсию получат те, у кого сейчас минимальная зарплата

Выяснились, что маленькие пенсии будут получать даже те, у кого сейчас высокие доходы, но при этом оформлен как физлицо-предприниматель и уплачивает единый социальный взнос с минимальной зарплаты.

Замминистра посоветовала, что если вы получаете часть зарплаты "в конверте", следует идти к своему работодателю и договариваться о том, чтобы зарплату вывели из тени.

"Кроме того, понимать, что в интересах каждого из нас (в том числе и моих) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – добавила Марчак.

Читайте главные новости дня:

Как узнать размер будущей пенсии

Чтобы узнать размер будущей пенсии, нужно на портале Пенсионного фонда войти в персональный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (можно получить онлайн в своем банке), по токену, с помощью "Дия.Пидпыс", Bank ID НБУ.

В кабинете вы увидите "пенсионный калькулятор". Он уже учитывает данные по зарплате и стажу. Если это будущая пенсия, нужно выбрать опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Тогда-то и появится ориентировочный размер будущей пенсии.

Напомним, в Украине с 2024 года увеличили требования к стажу: теперь для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа. Те, у кого от 21 до 31 года стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Повышение пенсий с 1 марта!

Читайте также: