Как в Украине изменились цены на продукты за последний год: что подорожало больше всего

Больше всего подорожали яйца и фрукты.

Средние цены на продукты питания в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 31,5%. В феврале этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1,5%. А через год продукты подорожали на 31,5%.

Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики (Госстата).

Базовая инфляция за последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года.

По данным ведомства, среди продуктов больше всего подорожали:

яйца – на 80,3%

фрукты – на 74,9%

рыба и рыбные продукты – на 44,1%

овощи – на 36,2%

сахар – на 32,5%

хлеб и хлебобулочные изделия — 26%

макаронные изделия – на 25,8%

масло – на 24%

мясо и мясопродукты — на 23,2%

сыр и мягкий сыр — на 23%

молоко – на 17,4%

подсолнечное масло – на 14,1%

Ранее стало известно, что в Украине в ближайшее время ускорятся инфляционные процессы. Причина – восстановление экономики и рост потребительского спроса.

Полноценное восстановление экономики Украины ожидается в последующие годы. По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году – еще на 6,4%. Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы 2023 года будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

Сколько денег инфляция съест в каждом кошельке и сколько стоит оливье - Олег Устенко

Читайте также: