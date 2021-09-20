Как вернуть часть затрат за оплату обучения в Украине: требования и документы

Как вернуть часть затрат за оплату обучения в Украине: требования и документы

Возмещению подлежат только услуги украинских высших учебных заведений. Кроме того, не возмещаются дополнительные курсы или обучение на военной кафедре.

В Украине есть возможность вернуть часть затрат на обучение в виде налоговой скидки. Ее размер — 18% от стоимости обучения.

Более подробно о том, что для этого необходимо — в материале ТСН.ua.

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Согласно статье 166 Налогового кодекса, в Украине можно возместить расходы на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Налоговую скидку может оформить сам студент, если он имеет официальный заработок и платит налоги, или член его семьи первой степени родства — мать, отец, жена/муж. Кроме того, оформить налоговую скидку можно до 31 декабря года, следующего за отчетным (в 2021 году подаем документы за 2020 год).

Налоговая скидка: основные требования

Гражданство Украины и наличие регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

Нельзя быть частным предпринимателем.

Размер налоговой скидки — 18% от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы, понесенные в прошлом году. Сумма налоговой скидки не может превышать размер уплаченного налога с доходов физических лиц.

Перечень необходимых документов, представляемых в Государственную фискальную службу по месту регистрации Паспорт гражданина Украины;

РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);

Декларация об имущественном состоянии и доходах;

Справка о заработной плате (по форме № 3);

Копия договора с учебным заведением;

Копии квитанций или чеков за оплату обучения;

Документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка; если на налоговую скидку претендует супруг — свидетельство о браке).

Заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения. Средства перечислят на указанный банковский счет в течение 60 дней после поступления пакета документов. Читайте также: Кто в Украине может получить сразу 10 пенсионных выплат: детали;

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