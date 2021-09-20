Как вернуть часть затрат за оплату обучения в Украине: требования и документы

Возмещению подлежат только услуги украинских высших учебных заведений. Кроме того, не возмещаются дополнительные курсы или обучение на военной кафедре.
В Украине есть возможность вернуть часть затрат на обучение в виде налоговой скидки. Ее размер — 18% от стоимости обучения.
Более подробно о том, что для этого необходимо — в материале ТСН.ua.
Согласно статье 166 Налогового кодекса, в Украине можно возместить расходы на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Налоговую скидку может оформить сам студент, если он имеет официальный заработок и платит налоги, или член его семьи первой степени родства — мать, отец, жена/муж. Кроме того, оформить налоговую скидку можно до 31 декабря года, следующего за отчетным (в 2021 году подаем документы за 2020 год).
Налоговая скидка: основные требования
- Гражданство Украины и наличие регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- Нельзя быть частным предпринимателем.
Размер налоговой скидки — 18% от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы, понесенные в прошлом году. Сумма налоговой скидки не может превышать размер уплаченного налога с доходов физических лиц.