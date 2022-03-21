Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как владельцам жилья получить компенсацию от государства за убежище переселенцев: инструкция

Дата публикации
Просмотры
19к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как владельцам жилья получить компенсацию от государства за убежище переселенцев: инструкция

Экономический паспорт украинца: когда и кто получит больше 600 тысяч гривен / pixabay.com

Информацию можно будет предоставить тремя способами.

Владельцы жилья, которые бесплатно приютили у себя переселенцев, получат денежные компенсации на коммунальные услуги – по 450 грн на каждого человека.

Соответствующую сумму утвердил Кабинет Министров.

"Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 гривен в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", — рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Алгоритм действий для получения компенсации за убежище переселенцев:

1) Нужно сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев. Это можно будет сделать тремя способами:

  1. Обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию.
  2. Эту информацию можно предоставить через сайт "Прихисток".
  3. Вскоре это можно будет сделать через приложение "Дія".

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежище.

2) Ежемесячно владельцы жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления – по 450 грн на каждого человека.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация