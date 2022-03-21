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Как владельцам жилья получить компенсацию от государства за убежище переселенцев: инструкция

Как владельцам жилья получить компенсацию от государства за убежище переселенцев: инструкция

Информацию можно будет предоставить тремя способами.

Владельцы жилья, которые бесплатно приютили у себя переселенцев, получат денежные компенсации на коммунальные услуги – по 450 грн на каждого человека.

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Соответствующую сумму утвердил Кабинет Министров.

"Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 гривен в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", — рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Алгоритм действий для получения компенсации за убежище переселенцев:

1) Нужно сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев. Это можно будет сделать тремя способами:

Обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Эту информацию можно предоставить через сайт "Прихисток". Вскоре это можно будет сделать через приложение "Дія".

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежище.

2) Ежемесячно владельцы жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления – по 450 грн на каждого человека.

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