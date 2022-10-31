Как внутренне перемещенным лицам не потерять выплаты: разъяснение Министерства социальной политики

При изменении фактического места жительства внутренне перемещенное лицо должно стать на учет по новому месту жительства, сообщить органу социальной защиты населения о перемещении на другое место или о возвращении на постоянное место жительства.

Для продления выплат орган социальной защиты населения на новом месте жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства.

Состояние переселенца по фактическому месту выборочно проверяется территориальными органами Национальной социальной сервисной службы.

Если ВПЛ отсутствует по месту, где оно стало на учет, должностное лицо указанной службы делает запись в акте и оставляет ВПЛ уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам соцзащиты по месту нахождения на учете для прохождения лицом идентификации.

Если в течение 10 календарных дней внутренне перемещенное лицо не явилось в подразделение, принимается решение о прекращении выплаты пособия на проживание со следующего месяца.

В случае, если лицо, имеющее право на выплату, становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания, выплата возобновляется.