Как война влияет на экономику Украины: сценарии от МВФ

Украина может столкнуться со значительным дефицитом финансирования и падением ВВП, если война будет продолжаться до 2026 года.

Международный валютный фонд представил два возможных сценария развития экономики Украины, которые зависят от продолжительности войны.

Об этом идет речь в опубликованном анализе МВФ.

Базовый сценарий предполагает, что война будет продолжаться до середины 2025 года. По этому варианту:

ВВП вырастет на 2,5–3,5% в 2025 году.

Средняя инфляция составит 10,3% (на 1,3 пункта выше, чем ожидалось ранее).

Международные резервы достигнут 43,3 млрд долларов.

МВФ отмечает, что экономические последствия зимнего энергетического дефицита могут быть менее серьезными благодаря инвестициям бизнеса в генерацию, импорту электроэнергии из Европы и ремонту инфраструктуры.

Отрицательный сценарий предполагает, что война затянется до середины 2026 года. Это означает:

ВВП в 2025 году сократится на 2,5%.

Инфляция вырастет до 11%.

Международные резервы составят 41,1 млрд. долларов.

По этому сценарию Украина столкнется с более продолжительным и сильным экономическим спадом, а дефицит внешнего финансирования достигнет 177,2 млрд долларов (против 148 млрд по базовому сценарию).

МВФ отмечает, что риски для обоих прогнозов остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности войны, международной поддержки и хода реформ.

Напомним, ранее Международный валютный фонд обновил меморандум об экономической и финансовой политике в рамках пятого пересмотра кредитной программы.

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