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Как введеные пошлины Трампа повлияют на Украину: нардеп Железняк объяснил
Новые тарифы Трампа открывают новые возможности для украинских экспортеров, отметил нардеп Ярослав Железняк.
Новые масштабные тарифы Дональда Трампа на импортные товары почти не отразятся на экономике Украины и ее экспортерах.
Так считает народный депутат Ярослав Железняк.
«Как это ударит по Украине? Не сильно. Наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего, что мы куда-то экспортируем», — отметил он.
Нардеп также отметил, что из США в Украину завозят почти на 3 млрд — «в пять раз больше. Поэтому мы получили „лайт“ тариф только в 10%».
Больше всего в США из Украины возили металлургическую продукцию. Однако с марта в США действует тариф 25% на сталь и алюминий. Еще есть трубы, но там уже есть тариф и антидемпинговые пошлины.
Кроме того, треть экспорта в США составляет аграрная и пищевая продукция. Но и здесь тарифы ждали с апреля.
«Ну потому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже — наш тариф 10% это же не 54%, как у Китая», — добавил депутат.
Более того, для украинских экспортеров открываются новые возможности.
«Здесь маленький нюанс, сейчас это ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы…. И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок», — резюмировал Железняк.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары: тарифы вступят в силу 9 апреля.