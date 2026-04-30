Как выбрать лучшую дату для выхода на пенсию и как это влияет на ее размер

Назначение пенсии

Поскольку пенсия назначается один раз на всю жизнь, любая ошибка на этапе подачи документов может привести к потере значительных сумм. Поэтому выбор даты выхода на заслуженный отдых — это не просто формальность, а важное финансовое решение, отмечает пенсионный адвокат Татьяна Ходиневич, которое позволяет будущим пенсионерам существенно увеличить свои ежемесячные выплаты.

Когда лучше выходить на пенсию: что советует адвокат

Особое внимание на дату подачи заявления следует обратить тем, чей день рождения приходится на конец года — со 2 октября по 31 декабря. Для этой категории граждан существует легальная возможность повысить размер выплат, если перенести визит в ПФУ на начало следующего календарного года, посоветовала Татьяна Ходиневич.

Главная причина кроется в формуле расчета, где ключевую роль играет показатель средней заработной платы по стране за три предыдущих года. Этот показатель обновляется каждый год и обычно показывает рост. Подав документы в январе, вы позволяете системе учесть более высокую среднюю зарплату за обновленный трехлетний период, что автоматически делает вашу пенсию более весомой на годы вперед.

Для тех, кто родился в первые девять месяцев года (январь-сентябрь), особых преференций от ожидания нового года нет, поэтому они могут обращаться за оформлением сразу после дня рождения.

Правило трех месяцев: как не потерять выплаты

Законодательство устанавливает четкие временные рамки, которые определяют, с какого момента вам начнут начислять деньги:

Если вы обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после дня рождения , выплаты будут назначены со следующего дня после достижения пенсионного возраста. Вы получите деньги за все пропущенное время.

Если подать заявление позже трехмесячного срока, пенсия будет начисляться только с даты фактического обращения. Любые предыдущие месяцы оплачены не будут, и эти деньги государство уже не вернет.

Ловушка «соседских советов» и важность консультации

Адвокат предостерегает от доверия непрофессиональным советам. На практике бывают досадные случаи, когда люди (например, участники боевых действий) из-за ошибочных подсказок знакомых ждут годами, теряя десятки тысяч гривен законных выплат. Важно помнить: первичное назначение пенсии — это база, на основе которой будут продолжаться только перерасчеты. Любая консультация с юристом или официальным представителем ПФУ всегда надежнее опыта соседей.

Миф о «последней высокой зарплате»

Многие считают, что стоит поработать лишний месяц ради большой премии или выплаты, чтобы подтянуть размер пенсии. Однако специалисты настроены скептически — один месяц даже очень высокого дохода почти не влияет на общий результат, поскольку расчет основан на длительных периодах стажа. Пауза в оформлении документов может быть оправдана только в случае, если именно этот месяц позволяет завершить важный этап страхового стажа, которого не хватало раньше.

Таким образом, оформление пенсии — это серьезная финансовая операция. Главное правило успеха — следить за календарем, не пропускать трехмесячный срок и использовать преимущества нового календарного года, если дата рождения позволяет этот маневр.

