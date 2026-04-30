Как выбрать лучшую дату для выхода на пенсию и как это влияет на ее размер
Что стоит учесть, чтобы пенсия была больше.
Поскольку пенсия назначается один раз на всю жизнь, любая ошибка на этапе подачи документов может привести к потере значительных сумм. Поэтому выбор даты выхода на заслуженный отдых — это не просто формальность, а важное финансовое решение, отмечает пенсионный адвокат Татьяна Ходиневич, которое позволяет будущим пенсионерам существенно увеличить свои ежемесячные выплаты.
Когда лучше выходить на пенсию: что советует адвокат
Особое внимание на дату подачи заявления следует обратить тем, чей день рождения приходится на конец года — со 2 октября по 31 декабря. Для этой категории граждан существует легальная возможность повысить размер выплат, если перенести визит в ПФУ на начало следующего календарного года, посоветовала Татьяна Ходиневич.
Главная причина кроется в формуле расчета, где ключевую роль играет показатель средней заработной платы по стране за три предыдущих года. Этот показатель обновляется каждый год и обычно показывает рост. Подав документы в январе, вы позволяете системе учесть более высокую среднюю зарплату за обновленный трехлетний период, что автоматически делает вашу пенсию более весомой на годы вперед.
Для тех, кто родился в первые девять месяцев года (январь-сентябрь), особых преференций от ожидания нового года нет, поэтому они могут обращаться за оформлением сразу после дня рождения.
Правило трех месяцев: как не потерять выплаты
Законодательство устанавливает четкие временные рамки, которые определяют, с какого момента вам начнут начислять деньги:
Если вы обратитесь в ПФУ в течение трех месяцев после дня рождения, выплаты будут назначены со следующего дня после достижения пенсионного возраста. Вы получите деньги за все пропущенное время.
Если подать заявление позже трехмесячного срока, пенсия будет начисляться только с даты фактического обращения. Любые предыдущие месяцы оплачены не будут, и эти деньги государство уже не вернет.
Ловушка «соседских советов» и важность консультации
Адвокат предостерегает от доверия непрофессиональным советам. На практике бывают досадные случаи, когда люди (например, участники боевых действий) из-за ошибочных подсказок знакомых ждут годами, теряя десятки тысяч гривен законных выплат. Важно помнить: первичное назначение пенсии — это база, на основе которой будут продолжаться только перерасчеты. Любая консультация с юристом или официальным представителем ПФУ всегда надежнее опыта соседей.
Миф о «последней высокой зарплате»
Многие считают, что стоит поработать лишний месяц ради большой премии или выплаты, чтобы подтянуть размер пенсии. Однако специалисты настроены скептически — один месяц даже очень высокого дохода почти не влияет на общий результат, поскольку расчет основан на длительных периодах стажа. Пауза в оформлении документов может быть оправдана только в случае, если именно этот месяц позволяет завершить важный этап страхового стажа, которого не хватало раньше.
Таким образом, оформление пенсии — это серьезная финансовая операция. Главное правило успеха — следить за календарем, не пропускать трехмесячный срок и использовать преимущества нового календарного года, если дата рождения позволяет этот маневр.