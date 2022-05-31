Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 1 июня

Днепр и дальше находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.
А потому при возможности из города все же лучше уехать. Сделать это можно частным транспортом, поездами или автобусами, наличие которых следует уточнять у перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов с Днепра на 1 июня в пределах Украины:
- 05:18 88/87 Киверцы – Запорожье-1
- 05:33 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:43 86/85 Львов – Запорожье-1
- 06:39 42/41 Львов – Днепр
- 07:17 92/91 Одесса-Главная – Харьков-Пасс
- 09:38 3/4 Львов – Запорожье-1
- 13:50 732/731 Днепр – Киев-Пасс
- 14:45 41/42 Козятин – Подвочиск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 17:10 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 19:00 53/54 Знаменка – Александрия
- 20:50 79/80 Днепр – Киев-Пасс
- 21:14 38/37 Знаменка — Каменское- Пассажирская
- 21:34 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 22:18 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
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