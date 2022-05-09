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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 10 мая

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 10 мая

pixabay.com

Днепр, как и другие города Украины, находится под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны России.

Поэтому по возможности из города можно выехать в более безопасные места, воспользовавшись железнодорожным или частным транспортом. В настоящее время из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 10 мая:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 06:40 42/41 Львов — Днепр
  • 09:02 176/175 Днепр – Александрия
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Львов
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 20:24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
  • 20:24 176/175 Каменское-Пассажирская – Жмеринка
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 21:36 88/87 Днепр — Синельниково-1
  • 21:57 92/91 Пятихатки – Одесса-Главная
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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