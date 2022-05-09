Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 10 мая

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 10 мая

Днепр, как и другие города Украины, находится под постоянной угрозой ракетных ударов со стороны России.

Поэтому по возможности из города можно выехать в более безопасные места, воспользовавшись железнодорожным или частным транспортом. В настоящее время из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 10 мая:

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

06:40 42/41 Львов — Днепр

09:02 176/175 Днепр – Александрия

09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Львов

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

20:24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

20:24 176/175 Каменское-Пассажирская – Жмеринка

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

21:36 88/87 Днепр — Синельниково-1

21:57 92/91 Пятихатки – Одесса-Главная

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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