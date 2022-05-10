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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 11 мая

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 11 мая

Фото: Mukachevo.net

Днепр и дальше находится под угрозой ракетных ударов со стороны России.

Поэтому из города лучше выехать в более безопасные места. Из Днепра можно уехать железнодорожным, автобусным или частным транспортом. Из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 11 мая:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Запорожье-1
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 06:40 42/41 Львов — Днепр
  • 06:40 92/91 Харьков-Пасс – Лозовая
  • 09:02 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Львов
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 19:10 53/54 Днепр – Одесса-Главная
  • 20:24 176/175 Каменское- Пассажирская — Жмеринка
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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