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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 12 мая

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 12 мая

Фото: Getty Images

В Днепре, как и в других городах Украины, существует угроза ракетных ударов со стороны России.

А потому пока из города лучше выехать в более безопасные места. Из Днепра можно поехать по железнодорожному, автобусному или частному транспорту. Из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 12 мая:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
  • 06:40 42/41 Львов — Днепр
  • 06:40 92/91 Харьков-Пасс – Лозовая
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Львов
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 20:24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
  • 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
  • 21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1
  • 21:57 92/91 Раздельная-1 — Знаменка
  • 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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