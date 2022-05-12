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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 13 мая

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 13 мая

Набережная в Днепре/ Фото: Карина Бондаренко

Российские оккупанты продолжают наносить по Днепру ракетные удары.

А потому пока из города лучше выехать в более безопасные места. Из Днепра можно уехать по железнодорожному, автобусному или частному транспорту. Из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 13 мая:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 88/87 Рожище – Ковель
  • 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
  • 06:40 42/41 Львов — Днепр
  • 06:40 92/91 Александрия – Одесса-Главная
  • 09:02 174/173 Гнивань – Запорожье-1
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Львов
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 19:10 53/54 Днепр – Одесса-Главная
  • 20:24 79/80 Днепр – Киев-Пасс
  • 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
  • 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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