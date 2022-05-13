Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 14 мая

Днепр, как и другие населённые пункты Украины, находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ.
А потому пока из города лучше выехать в более безопасные места. Из Днепра можно поехать по железнодорожному, автобусному или частному транспорту. В настоящее время из города не предусмотрены бесплатные эвакуационные поезда, однако можно выехать платными.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 14 мая:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 06:40 42/41 Львов — Днепр
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 20:24 174/173 Знаменка – Хмельницкий
- 21:26 86/85 Им. Т. Шевченко – Львов
- 21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1
- 21:57 92/91 Знаменка — Одесса-Главная
- 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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