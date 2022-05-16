Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 17 мая

Днепр, как и другие украинские города, находится под постоянной опасностью ракетных ударов со стороны России.
По возможности из города все же лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у местных перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 17 мая:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:09 88/87 Рожище – Ковель
- 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 06:40 42/41 Львов — Днепр
- 06:40 92/91 Александрия – Одесса-Главная
- 09:02 174/173 Гнивань – Запорожье-1
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 19:10 53/54 Днепр – Одесса-Главная
- 20:24 79/80 Днепр – Киев-Пасс
- 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
- 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
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