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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 17 мая

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Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 17 мая

Фото: pixabay.com

Днепр, как и другие украинские города, находится под постоянной опасностью ракетных ударов со стороны России.

По возможности из города все же лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у местных перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 17 мая:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:09 88/87 Рожище – Ковель
  • 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
  • 06:40 42/41 Львов — Днепр
  • 06:40 92/91 Александрия – Одесса-Главная
  • 09:02 174/173 Гнивань – Запорожье-1
  • 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Львов
  • 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 19:10 53/54 Днепр – Одесса-Главная
  • 20:24 79/80 Днепр – Киев-Пасс
  • 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
  • 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

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