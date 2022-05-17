Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 18 мая

Дата публикации
Просмотры
774
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 18 мая

Набережная в Днепре/ Фото: Карина Бондаренко

Российские оккупанты и дальше угрожают Днепру ракетными ударами.

По возможности из города все же лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у местных перевозчиков.

"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 18 мая:

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
  • 06:40 42/41 Львов — Днепр
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Львов
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 20:24 174/173 Знаменка – Хмельницкий
  • 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
  • 21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1
  • 21:57 92/91 Знаменка — Одесса-Главная
  • 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Читайте также:

В Днепре лечат более 600 животных, спесенных из-под обстрелов

В Днепре лечат более 600 животных, спесенных из-под обстрелов
Следующая публикация