Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 18 мая

Российские оккупанты и дальше угрожают Днепру ракетными ударами.
По возможности из города все же лучше уехать в более безопасные места. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у местных перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 18 мая:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 06:40 42/41 Львов — Днепр
- 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 20:24 174/173 Знаменка – Хмельницкий
- 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
- 21:36 88/87 Чуднов-Волынский — Синельниково-1
- 21:57 92/91 Знаменка — Одесса-Главная
- 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Читайте также:
- В Польше часть украинцев потеряла работу: стала известна причина
- "Челси" под угрозой: Абрамович до сих пор не гарантировал, что деньги по продаже клуба будут направлены жертвам войны в Украине
- Гатят куда-нибудь: войска РФ на границе дважды обстреляли сами себя и забросали минами дачный массив