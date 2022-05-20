Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 21 мая

Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепр ракетами.
Поэтому при случае из города все же лучше уехать. Сделать это можно железной дорогой, частным транспортом или общественным, наличие которого следует уточнять у местных перевозчиков.
"Укрзализныця" опубликовала график движения поездов из Днепра на 21 мая:
- 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 05:09 88/87 Рожище – Ковель
- 05:28 86/85 Тернополь – Запорожье-1
- 06:40 42/41 Львов — Днепр
- 06:40 92/91 Александрия – Одесса-Главная
- 09:27 3/4 Львов – Запорожье-1
- 14:26 41/42 Днепр – Львов
- 16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск
- 17:00 797 Днепр – Львов
- 19:10 53/54 Днепр – Одесса-Главная
- 20:24 79/80 Днепр – Киев-Пасс
- 21:26 86/85 Им. Шевченко — Львов
- 22:25 76/75 Знаменка – Киев-Пасс
- 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Читайте также:
- Наступление кафиров на Донбассе: в Генштабе ВСУ описали ситуацию в Донецкой и Луганской областях
- На Киевщине полностью разминировали дороги – Офис президента
- Вместо символа России: стадион "Десны" хотят назвать в честь погибшего фаната черниговского клуба